27 Мая 2022 11:44

Четверо из пяти преступников в стране являются безработными – исследование

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За четыре месяца правонарушения в РК совершили почти 20 тыс. человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

За январь–апрель текущего года уголовные правонарушения в стране совершили 20 тыс. человек – на 1,9 % меньше, чем годом ранее. В том числе 3,8 тыс. человек совершили уголовные проступки, 7,2 тыс. человек – преступления средней тяжести, 5,4 тыс. человек – тяжкие преступления, 3,1 тыс. человек – преступления небольшой тяжести, 459 человек – особо тяжкие преступления.

В аналогичном периоде 2020 года на уголовных правонарушениях попались 20,4 тыс. человек, минус 25,6 % за год.

В региональном разрезе больше всего преступников попалось на правонарушениях в Алматинской области: 2,4 тыс. человек – на 0,5 % меньше, чем годом ранее. В тройке регионов-антилидеров также оказались Алматы (2,3 тыс. человек, минус 5,8 %) и столица (1,7 тыс. человек, плюс 8,5 %).

Меньше всего преступников пришлось на Кызылординскую область: 436 человек, против 466 человек годом ранее.

Наибольший годовой рост численности преступников наблюдался в Северо-Казахстанской области (на 10,9 %, до 801 человека), наибольшее сокращение – в Жамбылской области (на 15,2 %, до 832 человек).

Из 20 тыс. правонарушителей 18,5 тыс. составили граждане РК, 464 – граждане СНГ, 69 – граждане стран, не входящих в состав СНГ. В подавляющем большинстве случаев преступниками были мужчины (17,5 тыс. человек), женщин среди нарушителей – всего 2,5 тыс. человек. 454 нарушителя были несовершеннолетними.

79,2 %, или 15,8 тыс. правонарушителей, составили безработные. Их численность сократилась на 3,3 % за год. Ещё 1,4 тыс. нарушителей были рабочими, 381 человек – госслужащими, 339 человек – учащимися, 261 человек – частными предпринимателями.

Чаще всего за январь–апрель 2022 года в Казахстане преступники совершали правонарушения против собственности: 63,1% от общей численности, или 12,6 тыс. человек, – на 3,2% меньше, чем годом ранее. В этом сегменте чаще всего попадались на кражах, мошенничестве, мелких хищениях, грабежах, присвоении или растрате вверенного чужого имущества, неправомерном завладении автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.

«Популярны» среди преступников также правонарушения против личности (1,7 тыс. человек, минус 6,6 % за год) и транспортные уголовные правонарушения (1,4 тыс. человек, плюс 5,6 %).