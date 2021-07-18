Четверо грибников заблудились в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане за прошедшие два дня в Бородулихинском районе на территории Новошульбинского лесного фонда заблудились четверо грибников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

В ДЧС ВКО сообщили, что в первом случае, молодой человек собирал с родственниками грибы и отошёл от них с уверенностью, что не заблудиться. Гриб за грибом и парень потерял ориентир. Родственники старались своими силами найти молодого человека, но безуспешно и поэтому обратились к лесникам и в службу спасения «112». Сотрудники Успенкого лесничества нашли заблудившегося грибника.

«Еще в одном случае, женщина потеряла ориентир в лесу и заблудилась. Для её поисков незамедлительно были созданы мобильные группы из сотрудников ДЧС ВКО и Успенского лесничества. Женщину нашли быстро, она оставляла знаки на дороге, по которой шла. Едва была найдена женщина, как поступил новый сигнал об очередном случае потерявшегося человека. Двое мужчин приехали собирать грибы в Новошульбинский регион и потеряли друг друга из вида. Поисковая группа была обеспокоена за заблудившегося грибника, так как мужчина был пенсионного возраста, а наступили сумерки, что затрудняло поисковые работы. Поздним вечером гражданин был найден», - пояснили в пресс-службе ДЧС ВКО.

Все заблудившееся грибники — приезжие, в основном это жители Усть-Каменогорска, которые не зная местность и основные правила поведения в лесу, теряются.

«Для того, чтобы избежать неприятностей и не заставлять волноваться родных и близких, необходимо, собравшись в лес, обсудить с ними маршрут и время возвращения. Перед походом за грибами пополнить баланс сотового телефона и полностью зарядить батарею. Возьмите с собой компас, свисток, спички, нож, небольшой запас воды и продуктов. Тем, кто постоянно пользуется лекарствами, а это, прежде всего, касается пожилых людей, нужно иметь при себе медикаменты», — пояснили в отделе по ЧС Бородулихинского района.