Четверо граждан Таджикистана погибли в ДТП в Актюбинской области
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня на автодороге Карабутак-Костанай произошло ДТп со смертельным исходом. Столкнулись автомашина «Honda» и грузовая фура, в результате погибло 4 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.
Авария произошла 25 февраля примерно в 13 часов на автодороге «Карабутак – Костанай»в районе поселка Айке.
По предварительным данным, минивен «Honda» c армянским учетом выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с грузовой автомашиной «Volvo» под управлением 52-летнего жителя Алматинской области.
«В результате ДТП водитель и три пассажира автомашины «Honda» - граждане Республики Таджикистан погибли на месте происшествия. В связи с этим, департамент полиции еще раз предупреждает о необходимости соблюдения правил дорожного движения, а также о соблюдении требований дорожных знаков и учитывать дорожно-метеорологические условия», - сообщил пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.
- Фура сгорела дотла на трассе в Атырауской области
- Жительница Костаная напала с топором на участкового
- Бизнес на остановочных павильонах сроком на 20 лет предложили предпринимателям в Актобе
- Пожилой мужчина погиб в ДТП в Караганде
- В столице определены участки, где возможны подтопления
- О противопаводковых мероприятиях по Казахстану рассказал глава МВД
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана