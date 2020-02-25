Четверо граждан Таджикистана погибли в ДТП в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня на автодороге Карабутак-Костанай произошло ДТп со смертельным исходом. Столкнулись автомашина «Honda» и грузовая фура, в результате погибло 4 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Авария произошла 25 февраля примерно в 13 часов на автодороге «Карабутак – Костанай»в районе поселка Айке.

По предварительным данным, минивен «Honda» c армянским учетом выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с грузовой автомашиной «Volvo» под управлением 52-летнего жителя Алматинской области.

«В результате ДТП водитель и три пассажира автомашины «Honda» - граждане Республики Таджикистан погибли на месте происшествия. В связи с этим, департамент полиции еще раз предупреждает о необходимости соблюдения правил дорожного движения, а также о соблюдении требований дорожных знаков и учитывать дорожно-метеорологические условия», - сообщил пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.



