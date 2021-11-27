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Четверо геологов потерялись в Актюбинской области

27 Ноября 2021 14:01
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Четверо геологов потерялись в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Четверо геологов потерялись в Актюбинской области. Со вчерашнего дня начались поисковые работы, задействован вертолет Еврокоптер, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

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Как сообщили в департаменте ЧС, 25 ноября геологи выехали на автомашине «УАЗ» по маршруту поселок Карабутак - село Талдык - село Кайынды - село Кайракты. В последний раз они вышли на связь 25 ноября вечером, не доезжая до села Талдык.

«В Айтекебийском районе проводятся поиски четырех геологов, которые 25 ноября в 10 утра выехали на автомашине «УАЗ» по маршруту поселок Карабутак - село Талдык - село Кайынды - село Кайракты и не вышли на связь. В последний раз они звонили 25 ноября в 18:00 часов, не доезжая до села Талдык», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

На сегодня работают пять поисковых групп в количестве 33 человек и восемь единиц техники. Сегодня утром произведен взлет Еврокоптера «Казавиаспас» для авиапоиска по маршруту Актобе-Кумсай-Кайракты-Кайынды-Милысай-Аралтогай.


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#Актюбинская область   #Происшествия   #МЧС  
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Автор:

Самал Ендибаева

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