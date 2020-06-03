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Четверо двойняшек родились в Павлодаре в начале лета

3 Июня 2020 09:14
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Четверо двойняшек родились в Павлодаре в начале лета

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Четверо двойняшек родились в Павлодаре в начале лета. Мамы и дети находятся под наблюдением врачей, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

«Первыми на свет появились два мальчика весом 1385 и 1684 граммов, - отметили в управлении здравоохранения области. – Через несколько дней два сына весом 2661 и 2857 порадовали еще одну павлодарскую пару».

Девочки-двойняшки сделали многодетной жительницу областного центра, дома ее ждут еще двое детей. 1 июня появились две малышки весом 870 и 800 граммов.

Кстати, в этот день в перинатальном центре родилось восемь детей, из них три мальчика.


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Ключевые слова: Павлодарская область, Здравоохранение, Общество,
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