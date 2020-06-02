Четверо друзей погибли в крушении самолета в США

КАРЛИНВИЛЛ. КАЗИНФОРМ – Четыре человека погибли при крушении небольшого одномоторного самолета в штате Иллинойс в США в понедельник, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

Самолет упал где-то в 3:45 дня по местному времени при неизвестных обстоятельствах в 4,8 км к югу от города Карлинвилл на поле неподалеку от жилого дома. На земле пострадавших нет, сообщил местный шериф Шон Кал.

По сообщению KSDK.com, пилот и трое пассажиров, погибших в авиакатастрофе, были друзьями и учились в одном университете. Один из пассажиров, Даниел Шедд, даже успел отправить родителям селфи из самолета перед взлетом.

Его отец Чарльз Шедд рассказал, что пилот Джошуа Свирс не так давно приобрел самолет, но тот был «в превосходном состоянии» и прошел все необходимые проверки.

Именно Чарльз отвез сына и его друзей в аэропорт. Шедд с болью признался, что сын никогда не летал на таких маленьких самолетах, но с нетерпением ждал полета и встречи с друзьями.

Когда отец попытался отследить полет самолета при помощи специального приложения, то ничего не вышло. Все сообщения, отправленные Чарльзом сыну после взлета, так и не дошли. Пожилой мужчина попытался позвонить сыну, но тот не ответил. Тогда он обратился в местную полицию.

Обломки самолета были обнаружены на поле недалеко от города Карлинвилл около 4:30 часов дня. Медики констатировали смерть всех четверых друзей на месте крушения самолета.