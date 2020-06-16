Четверо детей заразились коронавирусом в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки зарегистрировали 16 инфицированных COVID-19. Из них шесть – с симптомами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, коронавирус обнаружили у 39-летней женщины, 40-летнего мужчины и четырех детей в возрасте до 14 лет. Все - жители Петропавловска.

«Лабораторные анализы отобрали по эпидемиологическим показаниям. Всех госпитализировали в инфекционное отделение. Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Эпидемиологическое расследование продолжается», - сообщили в пресс-службе.

Ранее заместитель руководитель департамента Татьяна Горлова отмечала, что коронавирус чаще всего выявляют у детей в возрасте до 14 лет.

Всего в регионе лабораторно подтвердили заражение COVID-19 у 117 человек. Из них выздоровели 50.



