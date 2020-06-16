+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 12 °С
Алматы: 30 °С
USD 405.08 EUR 455.63
RUB 5.76 CNY 57.11
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Четверо детей заразились коронавирусом в СКО

16 Июня 2020 17:27
Поделиться:
Четверо детей заразились коронавирусом в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки зарегистрировали 16 инфицированных COVID-19. Из них шесть – с симптомами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Почему растет число заболевших коронавирусом, рассказала вице-министр здравоохранения
Партию медицинских перчаток на 68 млн тенге пытались незаконно вывезти из Казахстана 119 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации - Минздрав РК Актюбинцы проводят массовые мероприятия, несмотря на ограничительные меры

По информации пресс-службы департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, коронавирус обнаружили у 39-летней женщины, 40-летнего мужчины и четырех детей в возрасте до 14 лет. Все - жители Петропавловска.

«Лабораторные анализы отобрали по эпидемиологическим показаниям. Всех госпитализировали в инфекционное отделение. Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Эпидемиологическое расследование продолжается», - сообщили в пресс-службе.

Ранее заместитель руководитель департамента Татьяна Горлова отмечала, что коронавирус чаще всего выявляют у детей в возрасте до 14 лет.

Всего в регионе лабораторно подтвердили заражение COVID-19 у 117 человек. Из них выздоровели 50.



Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Коронавирус  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив