Четверо детей заболели коронавирусом в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- Подробности о новых инфицированных коронавирусной инфекцией рассказали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За сутки (по состоянию на на 23:59 час. 21 мая - прим.ред.) число инфицированных коронавирусом в регионе увеличилось на 25 случаев. В Исатайской районной больнице заболела женщина 1958 года рождения. Пять случаев в Макатской районной больнице - это мальчик 11 лет, девочки - 4 и 9 лет и женщины 62 года и 57 лет. Ещё два случая в Жылыойском районе - девочка 7 лет и женщина 70 лет. На Тенгизе за сутки выявлено 17 инфицированных», - сообщили в Оперативном штабе.

Очаги заражения локализованы, в них проводится дезинфекция. Круг контактных лиц установлен и находится под наблюдением врачей.

Между тем на Тенгизе продолжается работа спецкомиссии. Члены комиссии посетили объекты базового производства и проекта будущего расширения месторождения, где проконтролировали соблюдение санитарно-эпидемиологических норм на производственных базах. В составе комиссии два заместителя акима Атырауской области, руководители ряда областных управлений, правоохранительных органов, руководство ТШО и главный санитарный врач региона. Комиссия намерена в течение нескольких дней проинспектировать ход исполнения поручений заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова, посетившего Атыраускую область с рабочим визитом 14 мая.

11 мая в Атырау продлили карантин до 25 мая. Жителям Атырау выйти на улицу можно только в масках. С 25 мая возобновляются внутренние авиарейсы из Атырау.

Ранее сообщалось, что на Тенгизском нефтегазовом месторождении, разрабатываемом на западе Казахстана, выявлено 17 очагов распространения коронавирусной инфекции. Здесь развернут стационар на 80 коек для наблюдения за бессимптомными больными.

Ранее в Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава РК пояснили, что повлияло на быстрое распространение инфекции на Тенгизе. Из-за вспышки коронавируса на Тенгизе введены особый режим и дополнительные ограничительные меры.



