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Четверо детей утонули в новом купальном сезоне в Жамбылской области

Автор:  
Галина Скрипник
23 Июня 2023, 20:41
Четверо детей утонули в новом купальном сезоне в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Комплекс мер по предупреждению случаев гибели людей на водоемах проводит с наступлением летнего купального сезона департамент по ЧС Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С начала купального сезона 2023 года на территории Жамбылской области зарегистрировано четверо утонувших, и все они дети.

По состоянию на 22.06.2023 года на водоемах области при купании зарегистрирован ряд происшествий, сообщили в пресс-службе ДЧС Жамбылской области. Все трагические случаи приходятся на июнь.

Так, близ села Кенес Байзакского района, на водоеме «Кенес-1», утонул 12-летний мальчик. Родственники до прибытия поисковой группы ОСО ДЧС обнаружили и извлекли из воды тело мальчика, утонувшего во время купания в не оборудованном для купания месте.

В селе Андас батыр Меркенского района трехлетний ребенок упал в поливной арык и утонул. В селе Масанчи Кордайского района в поливном арыке утонул семилетний ребенок. В частном доме села Уланбель Мойынкумского района двухлетний ребенок упал в выкопанный во дворе бассейн и утонул.

«Главная причина гибели – это оставление детей без присмотра взрослых, купание в необорудованных и запрещенных местах, недооценка собственных сил, несоблюдение правил при ловле рыбы и купание в нетрезвом состоянии», - пояснили в ведомстве.

В рамках профилактических мероприятий по недопущению гибели людей на водоемах в регионе утвержден план по предупреждению гибели людей в летний купальный период. Этот план согласован с заинтересованными организациями - местными исполнительными органами, местной полицейской службой департамента полиции области, управлениями образования и здравоохранения.

Во всех учебных заведения области размещены информационные стенды на тему «Правила поведения на водоемах». С 24 апреля по 24 мая в учебных заведениях области организован месячник по безопасности на водоемах - конкурсы, открытие уроки, семинары-тренинги, интерактивные уроки по правилам безопасности на водоемах. В Таразе на Led-экранах транслируются видеоролики профилактического характера.

По результатам инвентаризация на всех водоемах области выданы рекомендации собственникам и акиматам по соблюдению правил безопасности на воде.

«На водоемах и в запрещенных для купания местах установлены информационные стенды и знаки предупреждающего характера. Кроме того, сейчас устанавливают знаки и таблички с перечнем несчастных случаев, произошедших на водоемах региона за последние пять лет», - сообщили в пресс-службе ДЧС Жамбылской области.

В жамбылском регионе определено 12 мест для купания. Это три городских пляжа - «Зербулак» в Таразе, озеро Жартас в городе Каратау и «Қалалық жағажай» в городе Жанатасе. На этих пляжах дислоцируются водно-спасательные подразделения. Однако «Зербулак» находится сейчас на реконструкции, сообщили в ДЧС Жамбылской области.

По информации пресс-службы департамента по ЧС Жамбылской области, за 2021 год количество утонувших на водоемах региона уменьшилось в 3,5 раза, благодаря проведенным мероприятиям по недопущению гибели людей на водоемах. В 2022 году зарегистрировано 3 происшествия на водоемах, где погибли 4 человека, из них 2 детей.

Как сообщалось ранее, 23 июля 2022 года на реке Талас, неподалеку от Тараза, утонули дедушка с внучкой. Поиски продолжались почти сутки с участием около двухсот человек спасателей, родственников, волонтеров и местных жителей.

Фото пресс-служба ДЧС Жамбылской области


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