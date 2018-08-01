Четверо детей пытались переплыть водоем, привязав к себе пластиковые бутылки

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Спасатели предотвратили очередной несчастный случай на воде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Группу государственного языка и информации ДЧС Павлодарской области.

Тревожный сигнал о терпящих бедствие четверых несовершеннолетних детях поступил спасателям 31 июля в 15.50. Обвязав вокруг себя пластиковые бутылки, подростки 15, 14, 13, 12 лет решили переплыть Усольский водоем. А начали заплыв с того места, с которого 21 июля утонул мужчина 1980 года рождения.

От места заплыва и до противоположного берега расстояние составляет примерно 250 метров. Преодолев половину пути, ребята начали тонуть. Дежурная группа спасателей под руководством Носкова А.И., спасателей Сахарова В., Аюпова К. и Султанова А. незамедлительно выехали на место происшествия. Обессиленные дети еле держались на воде.



С помощью спасательных средств - «конца Александрова» и спасательного круга ребят вытащили из воды и привезли на берег. Всем четверым на месте оказана психологическая помощь, так как они испытали сильнейший стресс. Затем после доставки на берег провели беседу и передали для принятия мер сотрудникам местной полицейской службы.