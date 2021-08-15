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Четверо человек утонули с начала купального сезона в Жамбылской области

15 Августа 2021 22:10
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Четверо человек утонули с начала купального сезона в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О профилактике несчастных случаев на воде рассказали в департаменте по ЧС Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации начальника управления государственного контроля пожарной безопасности ДЧС Жамбылской области полковника гражданской защиты Максата Акимбаева, с начала купального сезона на водоемах Жамбылской области зарегистрировано четыре случая гибели людей, из них один ребенок. Сотрудники ЧС спасли жизни шестерых человек, из них четверо детей - в городе Таразе и в Сарысуском районе. За аналогичный период 2020 года жертвами водной стихии стали 11 человек, из них 4 детей.

«Профилактические мероприятия по местам, запрещенным для купания и массового отдыха, проводят спасатели областного центра, - рассказал Максат Акимбаев. - Совместно с департаментом полиции, местными исполнительными органами и волонтерами проведено 2 208 рейдовых мероприятий. Для сравнения - в 2020 году только 630. При этом роздано 30 496 агитационных материалов, выявлено 186 (2020 год - 77) нарушителей статьи 440 КоАП, 64 нарушения по статье 364. Это в два раза больше, чем за прошлый год».

По словам спикера, по теме «Безопасность на воде» сотрудники ДЧС активно выступали на местном телевидении и радио, провели 18 брифингов, 63 интерактивных урока, подготовили два десятка видеороликов о безопасности на воде.

«На местах купаний установлено более трехсот знаков безопасности (в 2020 году – 166), а также 50 билбордов. Проведено более 290 сходов с населением. Кроме того, в летних детских лагерях области проводится профилактическая и агитационная работа. Каждый сотрудник управления, отдела по ЧС на личных страницах в социальной сети Istagram публиковал видеоролики, фотоматериалы агитационной работы. Департамент по ЧС Жамбылской области просит родителей более ответственно относиться к своим родительским обязанностям и научить своих детей элементарным правилам безопасности нахождения на водоемах», - рассказал Максат Акимбаев.

Напомним, на днях в Рыскуловском районе во время купания утонули в необорудованном для купания месте два подростка 11-ти и 8-ми лет.

За вест период 2020 года на водоемах региона погибли 18 человек, из них восемь детей, рассказали в департаменте по ЧС Жамбылской области.



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#Жамбылская область   #Происшествия   #МЧС  
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Автор:

Галина Скрипник

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