Четверо человек погибли из-за снежных бурь в США

ОСТИН. КАЗИНФОРМ – Небывалые снежные бури продолжают бушевать в некоторых штатах США, жертвами которых стали, по крайней мере, четыре человек, миллионы остались без электричества в штате Техас, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на USA Today.

Согласно сообщению Национальной метеорологической службы, более 150 миллионов людей были оповещены о снежных бурях и гололёдах, охвативших территорию в 2 тысячи миль с юга штата Техаса до севера штата Мэн.

Рекордные низкие температуры воздуха были зарегистрированы в центральных территориях США. Прогнозируется, что температура воздуха будет продолжаться понижаться до рекордных показателей.

Сообщается, что в результате снежных бурей, по меньшей мере, погибли четыре человека в трех штатах. По сообщению пожарной охраны, 10-летний мальчик погиб, провалившись под лед в штате Теннеси. Жертвой непогоды также является 50-летний мужчина, который, поскользнувшись на льду, получил травмы головы, сообщили в департаменте здравоохранения штата Луизиана. В прошедший понедельник двое скончались в двух разных авариях в штате Кентукки. Причиной аварий явился гололед.

В одном лишь штате Луизиана полицейскими были зарегистрированы более 150 дорожных происшествий, в результате которых водители получили легкие и тяжелые травмы.

Согласно poweroutage.us , масштабные перебои в электричестве были зарегистрированы в понедельник, более 5 миллионов человек остались без света. В штате Техас более 4,3 миллионов потребителей электричества остались в темноте к 8:30 часам вечера по местному времени.

Сообщается, что крупнейший нефтеперерабатывающий завод Port Arthur был закрыт из-за сильных и беспрецедентно-морозных погодных условий на побережье Мексиканского залива.

Бурю можно назвать «событием века», учитывая сильные морозные условия, сказал Брэндон Бакингем, специалист в AccuWeather. По сообщениям правоохранительных органов, во время бури были найдены тела двух мужчин на дорогах, ведущих в город Хьюстон. Причины их смерти пока еще не известны.

По данным сайта weather.com , зимние грозы прогнозировались на утро понедельника в южных частях Мексиканского залива, а именно в городах Галвестон, штат Техас, и Лейк-Чарльз, штат Луизиана.

Также говорится, что были активированы подразделения национальной гвардии для содействия в спасательных операциях.

В своем заявлении президент США Джо Байден объявил чрезвычайное положение в штате Техас и дал указания о федеральном содействии в усилиях по реагированию.

Говорится, что к 9:30 вечера по восточному времени, авиакомпания FlightAware сообщила об отмене более 6300 рейсов по стране в понедельник и более чем 5200 задержек. Более 2400 отмен рейсов ожидаются во вторник.

Согласно метеорологической службе, снегопад охватил более 70% территории страны по состоянию на полдень понедельника.







