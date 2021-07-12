Четверо астанчан баллотируются в сельские акимы в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 11 июля в Акмолинской области зарегистрированы 173 кандидатов, регистрация продлится до 14 июля. Об этом на брифинге рассказал ппредседатель избирательной комиссии Акмолинской области Манарбек Садуов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам выступающего, в Акмолинской области на 25 июля 2021 года назначены выборы 95 акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов во всех 19 районах.

«При этом 66 акимов избираются в связи с истечением срока полномочий, 29 - в связи с досрочным сложением полномочий. Выдвинуты 318 кандидатов, из них 100 (31,4%) - политическими партиями, 218 – самовыдвижением», - отметил М. Садуов.

Так, наибольшее количество кандидатов – пять - зарегистрировано в 10 избирательных округах. По четыре кандидата в 13 избирательных округах, в остальных -72 - по три кандидата. В том числе политические партии представили кандидатуры по 100 избирательным округам. От партия «Nur Otan» заявлено 76 кандидатов, от НДПП «Ауыл» - два, от ДПК «Ак Жол» - шесть кандидатов, от ПП «АDAL» - два кандидата, от НПК - 13 кандидатов и от ОСДП - один кандидат.

В 73 избирательных округах представлена одна политическая партия, в 10 избирательных округах выдвинуты кандидаты от двух политических партий, в 2 округах от трех политических партий. При этом в 10 избирательных округах кандидаты выдвигались только самовыдвижением.

«По состоянию на 11 июля рассмотрены на соответствие законодательству документы 317 кандидатов, из них установлено соответствие 308 кандидатов, не соответствуют 9 кандидатов. Еще находятся на рассмотрение материалы на одного кандидата из города Кокшетау, который сдал документы 9 июля. 204 самовыдвиженцами были получены подписные листы для сбора подписей в их поддержку, представлены для проверки подписные листы 159 кандидатов, из них установлена поддержка не менее 1% избирателей 141 кандидатов», - добавил спикер.

Из 318 кандидатов 104 женщины, среди кандидатов есть представители 14 национальностей. 164 кандидата - действующие государственные служащие. 53 кандидата повторно баллотируются в акимы в конкретном сельском округе.

Как добавил М. Садуов, среди кандидатов 15 представителей коммерческих структур, 84 - работники бюджетных организаций, 9 - временно не работают.

Средний возраст выдвиженцев - 41,5 лет. Самому молодому кандидату, баллотирующемуся в Есильском районе, 25 лет. Самый возрастной – 63 года - баллотируется в Шортандинском районе.

132 (41,5%) кандидатов проживают в сельском округе, в котором баллотируются, 171 (53,7%) - в районе, 11 (3,5%) - в области. Четыре кандидата (1,3%) проживают не в Акмолинской области. Как уточнил секретарь избирательной комиссии Акмолинской области Николай Политкин, эти самовыдвиженцы - жители города Нур-Султана.

Наибольшее количество избирателей в городе Ерейментау – 9 910 человек, наименьшее – 58 человек - в селе Абай Егиндыкольского района.

«По состоянию на 11 июля зарегистрированы 173 кандидата (54,4%). Сняты по различным причинам 10 кандидатов, в том числе девятерым отказано по несоответствию, одному - по заявлению о снятии своей кандидатуры. 14 июля завершается этап регистрации кандидатов», - резюмировал М. Садуов.