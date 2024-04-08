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    01:24, 08 Апрель 2024 | GMT +6

    Четверых работников крестьянского хозяйства и животных эвакуировали в Акмолинской области

    эвакуация
    Фото: ДЧС Акмолинской области

    Четверых работников крестьянского хозяйства эвакуировали спасатели с полевого стана из-за паводка в Есильском районе Акмолинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По сообщению пресс-службы ДЧС региона, четыре работника крестьянского хозяйства «Стимул» не смогли самостоятельно покинуть рабочее место из-за повышения уровня воды в реке Есиль. Людей пришлось эвакуировать спасателям оперативно-спасательного отряда ДЧС Акмолинской области.

    — Были спасены четыре человека: двое мужчин и две женщины. Также вместе с ними были три собаки. Спасатели доставили всех на сушу и вернулись назад, чтобы спасти еще трех лошадей, — сообщил официальный представитель ДЧС Акмолинской области Ерсаин Койшибаев.

    Спасенные в медицинской помощи не нуждались.

    эвакуация
    Фото: ДЧС Акмолинской области
    эвакуация
    Фото: ДЧС Акмолинской области

    На днях акмолинским полицейским пришлось вызволять собаку жителей села Красный Яр, оставленную на железнодорожных дачах.

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, к ним обратилась жительница села Красный Яр. Женщина рассказала, что на железнодорожной даче осталась их собака, которую они очень любят, и попросила помочь вызволить ее с затопленной дачи.  Собаку полицейские доставили на берег и благополучно передали ее хозяевам.

     

    Теги:
    ДЧС МЧС Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Животные Эвакуация Спасатели Паводки Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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