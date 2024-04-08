Четверых работников крестьянского хозяйства и животных эвакуировали в Акмолинской области

Четверых работников крестьянского хозяйства эвакуировали спасатели с полевого стана из-за паводка в Есильском районе Акмолинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

По сообщению пресс-службы ДЧС региона, четыре работника крестьянского хозяйства «Стимул» не смогли самостоятельно покинуть рабочее место из-за повышения уровня воды в реке Есиль. Людей пришлось эвакуировать спасателям оперативно-спасательного отряда ДЧС Акмолинской области.

— Были спасены четыре человека: двое мужчин и две женщины. Также вместе с ними были три собаки. Спасатели доставили всех на сушу и вернулись назад, чтобы спасти еще трех лошадей, — сообщил официальный представитель ДЧС Акмолинской области Ерсаин Койшибаев.

Спасенные в медицинской помощи не нуждались.

Фото: ДЧС Акмолинской области

Фото: ДЧС Акмолинской области

На днях акмолинским полицейским пришлось вызволять собаку жителей села Красный Яр, оставленную на железнодорожных дачах.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, к ним обратилась жительница села Красный Яр. Женщина рассказала, что на железнодорожной даче осталась их собака, которую они очень любят, и попросила помочь вызволить ее с затопленной дачи. Собаку полицейские доставили на берег и благополучно передали ее хозяевам.