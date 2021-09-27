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    14:45, 27 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Четкое определение терминологий и новых слов хромает - Саясат Нурбек

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Четкое определение терминологий и новых слов хромает в Казахстане. Об этом заявил политолог, общественный деятель, генеральный директор BTS Education Саясат Нурбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Четкое определение терминологий и новых слов у нас хромает. Я вот недавно читал протокол Парламента Великобритании, и они там вводят шесть – семь понятий касательно дезинформации, а вот в русском и казахском языках только одно слово – дезинформация. То есть появляются оттенки и грани каких-то новых понятий, которые мы не обсуждаем», - сказал Саясат Нурбек, выступая на круглом столе на тему: «Особенности освещения острых социальных тем» в рамках «Astana Media Week-2021».

    Он также озвучил свои предложения касательно вопроса освещения острых социальных тем.

    «У меня предложение простое и конкретное – помимо повышения квалификации и переподготовки журналистов и пресс-служб, нужна массовая лигбезпрограмма для всего населения по базовым понятиям, что такое критическое мышление, что такое информационная безопасность, что такое фейк-новости и так далее. Здесь мы готовы министерству помочь своими разработками таких программ и массово их запускать», - добавил Саясат Нурбек.

    Ранее сообщалось, что Astana Media Week-2021 стартовала в Нур-Султане.

    Отметим, что Astana Media Week – ежегодное мероприятие, организуемое Министерством информации и общественного развития. В ходе AMW-2021 члены международного медиасообщества поднимут актуальные вопросы информационной повестки. Astana Media Week-2021 продлится два дня. События AMW-2021 запланированы и на онлайн- и офлайн площадках.



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