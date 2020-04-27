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Четкие критерии разработают для определения системообразующих предприятий - Мейрам Пшембаев

Автор:  
Ринат Дусумов
27 Апреля 2020, 22:05
Четкие критерии разработают для определения системообразующих предприятий - Мейрам Пшембаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Республиканского общественного совета по поддержке предпринимательства при партии «Nur Otan», депутат Мажилиса Парламента РК Мейрам Пшембаев на своей странице в Facebook прокомментировал проект списка системообразующих предприятий, которым планируется оказание государственной поддержки. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Введение ограничительных мер в связи с глобальным распространением коронавирусной инфекции привело к существенному замедлению темпов роста экономик во многих странах мира. Эта ситуация не обошла стороной и Казахстан. Государством оказываются беспрецедентные меры поддержки бизнесу.

Так, предпринимателей до 1 октября освободили от уплаты налогов и социальных платежей, снижен НДС до 8% по социально-значимым товарам. Увеличено финансирование по программам «Дорожная карта бизнеса» и «Экономика простых вещей». В целом, на меры поддержки выделено более 6 трлн. тенге.
Партия «Nur Otan» совместно с НПП «Атамекен» как связующее звено между бизнесом и властью будет проводить мониторинг и контроль всех выделяемых на поддержку средств.

В последние дни в социальных сетях активно обсуждается проект списка системообразующих предприятий, которым планируется оказание государственной поддержки. Распространяемый в соцсетях список вызывает неоднозначную реакцию и порождает множество вопросов со стороны общества: Почему именно эти предприятия? И какая поддержка будет им оказана?
В данном списке доминируют предприятия торговли, строительства, транспорта и монополисты энергетического сектора.

Сегодня Глава государства К.К. Токаев в своем заявлении подчеркнул, что в Реестр системообразующих предприятий должны войти действительно важные для нашей экономики компании.

В этой связи, партией «Nur Otan» проведено оперативное совещание с участием членов Фракции партии в Мажилисе Парламента, вице-министра национальной экономики Мадиева Ж.Х. и заместителя председателя НПП «Атамекен» Больгерт Е.А., по итогам которого приняты следующие меры:

Первое. Министерством национальной экономики и НПП «Атамекен» будут разработаны четкие критерии для определения системообразующих предприятий (доля в ВРП региона, количество работников, выплаченные налоги и т.д.).

Второе. Данные критерии будут согласованы с отраслевыми государственными и местными исполнительными органами, а также союзами и ассоциациями.

Третье. В данный реестр должны войти предприятия, имеющие особое значение для экономики страны, в первую очередь, обрабатывающей промышленности с высокой долей казахстанского содержания.
Эти меры позволят поддержать работу отечественных предприятий и сохранить рабочие места для наших граждан.

Данный вопрос будет на постоянном контроле Республиканского общественного совета по поддержке предпринимательства при партии «Nur Otan». - написал Мейрам Пшембаева.


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