Четкая позиция Президента в выполнении конституционных прав была правильным решением - Женис Нургалиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенатор Женис Нургалиев прокомментировал ситуацию в Казахстане и выразил поддержку решениям Президента Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

«Я хочу сказать о трагической ситуации которая у нас произошла, в Казахстане. На самом деле это вызывает огромную боль многих, большого числа населения. Это жертвы, это беспорядки, которые были в стране, во многих регионах страны. Но четкая позиция Президента – Главы государства в выполнении конституционных прав была правильным решением, я думаю, для того чтобы привести в порядок, защитить права граждан. Тот беспредел, который был в Алматы, наверное, дает задуматься о будущем, о том что, такие ситуации не должны происходить», - заявил сенатор.

По его мнению, правительство слышит людей и реагирует правильно на все требования, которые были озвучены.

«А вот таких людей, которые бесчинствовали, которые творили беспредел, их надо все-таки до конца довести и найти этих виновных людей», - подчеркнул Женис Нургалиев.

По словам депутата, во время беспорядков он был в Костанайской области. «Там позиция четко была под контролем. Очень правильно сработал акимат. Уже практически в Костанае ситуация стабилизировалась», - отметил Ж. Нургалиев.

«Я поддерживаю все решения Президента, очень правильные и точечные, которые были приняты. Президент является гарантом Конституции, я его поддерживаю. И готов до конца говорить, что в этой ситуации все было правильно сделано», - резюмировал депутат Сената.