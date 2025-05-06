Четырех религиозных радикалов задержали в Казахстане
В апреле 2025 года КНБ при координации органов прокуратуры в городе Астане, области Абай, Актюбинской и Туркестанской областях пресечена деятельность религиозных радикалов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По подозрению в пропаганде терроризма и разжигании религиозной розни, в том числе посредством социальных сетей, задержаны 4 гражданина Казахстана, один из которых был ранее судим.
В ходе обысков по местам проживания изъяты вещественные доказательства.
Проводятся досудебные расследования по статьям 174 и 256 Уголовного кодекса.
Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
Кроме того, по расследованным ранее КНБ уголовным делам судами вынесены обвинительные приговоры в отношении 3 жителей Актюбинской, Карагандинской и Туркестанской областей.
Осужденные насаждали идеологию терроризма и религиозного экстремизма в социальных сетях и своем окружении.