Четырех религиозных радикалов задержали в Казахстане

По подозрению в пропаганде терроризма и разжигании религиозной розни, в том числе посредством социальных сетей, задержаны 4 гражданина Казахстана, один из которых был ранее судим.

В ходе обысков по местам проживания изъяты вещественные доказательства.

Проводятся досудебные расследования по статьям 174 и 256 Уголовного кодекса.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Кроме того, по расследованным ранее КНБ уголовным делам судами вынесены обвинительные приговоры в отношении 3 жителей Актюбинской, Карагандинской и Туркестанской областей.

Осужденные насаждали идеологию терроризма и религиозного экстремизма в социальных сетях и своем окружении.