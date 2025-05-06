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    09:47, 06 Май 2025 | GMT +5

    Четырех религиозных радикалов задержали в Казахстане

    В апреле 2025 года КНБ при координации органов прокуратуры в городе Астане, области Абай, Актюбинской и Туркестанской областях пресечена деятельность религиозных радикалов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Четырех религиозных радикалов задержали в Казахстане
    Фото: КНБ РК

    По подозрению в пропаганде терроризма и разжигании религиозной розни, в том числе посредством социальных сетей, задержаны 4 гражданина Казахстана, один из которых был ранее судим.

    В ходе обысков по местам проживания изъяты вещественные доказательства.

    Проводятся досудебные расследования по статьям 174 и 256 Уголовного кодекса.

    Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

    Кроме того, по расследованным ранее КНБ уголовным делам судами вынесены обвинительные приговоры в отношении 3 жителей Актюбинской, Карагандинской и Туркестанской областей.

    Осужденные насаждали идеологию терроризма и религиозного экстремизма в социальных сетях и своем окружении.

    Теги:
    Терроризм Криминал КНБ Видео Происшествия Правоохранительные органы
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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