Четыре тысячи граждан Кыргызстана работают в Жамбылской области

Жамбылцы имеют давние взаимовыгодные торгово-экономические и иные связи с Кыргызстаном. Многие граждане соседнего государства активно работают на территории Жамбылской области в сфере торговли, обеспечивая жамбылцев качественной плодово-овощной продукцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первый межправительственный форум Казахстана и Кыргызстана, завершившийся в Таразе, собрал представителей госструктур и бизнеса для обсуждения возможностей и перспектив межрегионального сотрудничества.

Жамбылская область была выбрана местом проведения первого форума казахстанско-кыргызстанского сотрудничества по причине важности этого региона с точки зрения транспортной логистики, так как основная часть межгосударственных логистических путей проходит именно через Жамбылскую область. Существенной причиной стала и активность в этом регионе кыргызского бизнеса – здесь зарегистрирована половина всех находящихся в Казахстане предприятий с кыргызским участием.

В рамках пленарной сессии форума выступил аким Жамбылской области Ербол Карашукеев, напомнивший, что в 2022 году для развития интеграционного приграничного сотрудничества был подписан меморандум о сотрудничестве между акиматом Жамбылской области и представителем Аппарата полномочного представителя Президента Кыргызской Республики в Таласской области Республики Кыргызстан. Сотрудничество было намечено в сферах экономики, сельского хозяйства, культуры, спорта, туризма, образования и социальной политики.

- В Жамбылской области создаются необходимые условия для предпринимателей из Кыргызстана, - рассказал Ербол Карашукеев. - Более четырех тысяч граждан Кыргызской Республики работают у нас в торговых точках и на сельхозпредприятиях. Исконно установленные тесные добрососедские отношения позволяют ежегодно увеличивать товарооборот между предпринимателями Жамбылской области и их кыргызскими коллегами.

В рамках Евразийского экономического союза экспорт увеличился на 8,8%, составив $19,5 млн. Удельный вес Кыргызстана в общем объеме товарооборота области со странами ЕАЭС составляет 19,5%, в том числе в экспорте – 29,5% и в импорте 14,6%, - отметил глава жамбылского региона.

- Для развития двустороннего сотрудничества, повышения торговых отношений и стабилизации цен продовольственных товаров на рынках Жамбылской области, наряду с казахстанскими товарами, широко представлена и сельхозпродукция кыргызских товаропроизводителей. Повышенным спросом на кыргызском рынке пользуется мясо КРС (260 тонн), мука (92 тонн), сахар (1,08 тыс. тонн). Рынок жамбылского региона нуждается в ячмене (50 тонн), рисе (5,9 тонн), кондитерских изделиях (136,8 тонн), отметил глава региона. С начала 2023 года со станции «Маймак» Жуалынского района в Таласскую область Кыргызской Республики экспортировано 31,1 тыс. тонн угля марки «каражыра». За такой же период 2022 года автотранспортом отправлено 17,5 тыс. тонн угля. При этом потребность Таласской области в каменном угле составляет 58,4 тыс. тонн, из них 51,3 тыс. тонн предназначено для населения.

Во взаимоотношениях между Жамбылской областью и Кыргызской Республикой существует большой потенциал, который еобходимо совместно реализовать, считает глава региона.

- Хотел бы заверить, что с нашей стороны будут приложены максимальные усилия в расширении торгово-экономического, в том числе и приграничного, сотрудничества. Мы открыты для новых инвесторов и бизнеса. Этот форум – не просто площадка для взаимодействия, но связующая точка инноваций, где трансграничное сотрудничество может генерировать преобразующие решения, преодолевая традиционные границы, - резюмировал аким Жамбылской области Ербол Карашукеев.

Напомним, в Таразе с участием Премьер-Министра Казахстана Алихана Смаилова и Председателя Кабинета министров – Руководителя Администрации Президента Кыргызстана Акылбека Жапарова прошло 11-ое заседание казахстанско-кыргызского Межправительственного совета. Кыргызстан является важным торговым партнером Казахстана. Взаимная торговля растет - задача в $1 млрд товарооборота была достигнута уже в 2021 году, а сегодня перед соседними странами поставлена цель увеличить объем торговли до $2 млрд. С 2005 года казахстанские компании инвестировали в экономику Кыргызстана почти $1,3 млрд. В Казахстане успешно осуществляют свою деятельность 3,5 тысячи совместных предприятий.

Ранее сообщалось, что бизнесмены Казахстана и Кыргызстана в ходе Межправительственного форума Казахстана и Кыргызстана, который проходит в Таразе, представители госструктур и бизнеса двух странподписали соглашения на 65 млн долларов.