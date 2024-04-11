Четыре сибиреязвенных захоронения затоплены в СКО
В Северо-Казахстанской области паводковыми водами подтопило четыре сибиреязвенных захоронения. Санврачи отобрали там пробы воды, передает корреспондент агентства Kazinform.
Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Татьяна Горлова сообщила, что положительных проб не выявили.
— В этих местах мы отобрали воду, вся проба отрицательная, то есть не содержит сибирской язвы. Как только сойдет вода, мы отберем там почву, чтобы понять, вышли ли споры сибирской язвы наружу. Но еще раз подчеркну, что скотомогильники и сибиреязвенные захоронения – это объекты контроля органов ветеринарии. Мы можем осуществлять только мониторинг, - прокомментировала санврач.
Всего в Северо-Казахстанской области расположено 161 захоронение сибирской язвы.