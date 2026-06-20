Четыре промышленных объекта общей стоимостью свыше 21 млрд тенге открыли в Шымкенте

В ходе рабочего объезда аким Шымкента Габит Сыздыкбеков принял участие в открытии сразу четырех новых производственных объектов. Реализованные инвестиционные проекты направлены на развитие перерабатывающей промышленности, поддержку малого и среднего бизнеса, создание новых рабочих мест и укрепление промышленного потенциала мегаполиса.

Первым объектом стал завод ТОО «Shymkent Qagazy», расположенный в специальной экономической зоне «Оңтүстік». Предприятие, созданное в рамках расширения действующего производства, специализируется на переработке макулатуры и выпуске картонной упаковки.

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

Объем инвестиций составил 2,5 млрд тенге. Производственная мощность завода достигает 10 тыс. тонн продукции в год, создано 50 постоянных рабочих мест. Реализация проекта позволит обеспечить южные регионы страны отечественной упаковочной продукцией и увеличить объемы переработки вторичного сырья.

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

В индустриальной зоне «Жұлдыз» введена в эксплуатацию новая промышленная зона для малого и среднего бизнеса, реализованная ТОО «ORDA NS BUILDING». Общий объем инвестиций в проект составляет 13 млрд тенге, из которых 8,3 млрд тенге направлены на реализацию первого этапа.

На территории площадью 9,6 гектара будут размещены готовые производственные помещения общей площадью до 50 тыс. кв. метров. Новая площадка позволит предпринимателям значительно сократить сроки запуска производств и расширения действующего бизнеса.

Еще одним объектом, открытым в индустриальной зоне «Жұлдыз», стал завод ТОО «Шымкентский завод по утилизации аккумуляторов». Предприятие ориентировано на экологически безопасную переработку использованных аккумуляторов с последующим вовлечением вторичного сырья в производственный оборот.

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

Стоимость проекта составила 2 млрд тенге. После выхода на проектную мощность завод сможет перерабатывать до 50 тыс. аккумуляторов в год. Здесь будет создано 60 постоянных рабочих мест.

Также в Шымкенте начал работу завод «Himmel Aluminium» по производству алюминиевых профилей. Инвестиции в проект достигли 3,5 млрд тенге.

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

Предприятие рассчитано на выпуск до 3,8 тыс. тонн продукции ежегодно и обеспечит 80 постоянных рабочих мест после выхода на полную производственную мощность. Реализация проекта будет способствовать развитию обрабатывающей промышленности, повышению уровня локализации производства и расширению импортозамещения.

Привлечение инвестиций, развитие современной промышленной инфраструктуры и запуск новых производств остаются одними из ключевых направлений развития Шымкента. Реализация подобных проектов способствует диверсификации экономики, увеличению занятости населения и укреплению инвестиционной привлекательности города.