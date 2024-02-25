Четыре направления для бесплатного профильного обучения предпринимателей определили в Карагандинской области

Стало известно, какие отраслевые курсы в этом году организуют в Карагандинской области для начинающих предпринимателей по программе «Кәсіпке бағыт». Определены четыре направления: животноводство, растениеводство, переработка сельскохозяйственной продукции и производство мебели. Об этом сообщили в Региональной палате предпринимателей, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

В частности, курсы будут полезны для тех, кто только занялся бизнесом в сельском хозяйстве. Они смогут узнать об особенностях разведения скота и лошадей, о технологиях тепличного хозяйства, выращивании кормовых культур. В направление переработки в этом году, помимо молока, включили мясо и производство полуфабрикатов.

Своими знаниями поделятся эксперты-профессионалы. По завершении обучения слушатели получат сертификаты.

«Кәсіпке бағыт» – это один из инструментов нефинансовой поддержки бизнеса. Бесплатные отраслевые курсы проводятся в рамках проекта «Мен кәсіпкер», цель которого – развитие предпринимательского потенциала. После обучения предусмотрено дальнейшее сопровождение начинающего предпринимателя.

В прошлом году в Карагандинской области профильное обучение прошли 44 предпринимателя. Некоторые из них в дальнейшем смогли получить гранты или льготные кредиты на развитие своего дела.