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    11:43, 25 Февраль 2024 | GMT +6

    Четыре направления для бесплатного профильного обучения предпринимателей определили в Карагандинской области

    Четыре направления для бесплатного профильного обучения предпринимателей определили в Карагандинской области
    Фото: freepik.com

    Стало известно, какие отраслевые курсы в этом году организуют в Карагандинской области для начинающих предпринимателей по программе «Кәсіпке бағыт». Определены четыре направления: животноводство, растениеводство, переработка сельскохозяйственной продукции и производство мебели. Об этом сообщили в Региональной палате предпринимателей, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    В частности, курсы будут полезны для тех, кто только занялся бизнесом в сельском хозяйстве. Они смогут узнать об особенностях разведения скота и лошадей, о технологиях тепличного хозяйства, выращивании кормовых культур. В направление переработки в этом году, помимо молока, включили мясо и производство полуфабрикатов.

    Своими знаниями поделятся эксперты-профессионалы. По завершении обучения слушатели получат сертификаты.

    «Кәсіпке бағыт» – это один из инструментов нефинансовой поддержки бизнеса. Бесплатные отраслевые курсы проводятся в рамках проекта «Мен кәсіпкер», цель которого – развитие предпринимательского потенциала. После обучения предусмотрено дальнейшее сопровождение начинающего предпринимателя.

    В прошлом году в Карагандинской области профильное обучение прошли 44 предпринимателя. Некоторые из них в дальнейшем смогли получить гранты или льготные кредиты на развитие своего дела.

    Теги:
    Бизнес Регионы Карагандинская область Экономика Предпринимательство и власть
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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