Четыре моста повредило паводками в Казахстане

В АО «НК «ҚазАвтоЖол» сообщили об ущербе, нанесенном паводками дорогам и мостам в стране. Однако сумму ущерба в компании назвать не смогли, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Вследствие воздействия паводковых и талых вод на автомобильных дорогах республиканского значения наблюдаются частичные размывы дорожного полотна и обочин, а также зарегистрированы частичные повреждения 4 мостов. Общая сумма понесенного ущерба будет определена после полного завершения мероприятий по обследованию всей сети автомобильных дорог республиканского значения и дорожных сооружений, - сообщили в компании в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.

В организации заверили, что в целях предупреждения и ликвидации угрозы разрушения дорожного полотна паводковыми и талыми водами, компанией ежегодно проводится ряд противопаводковых мероприятий, в рамках которых производятся работы по устройству траншей для отвода талых вод, устройству искусственного блокирующего вала, заготовке и транспортировке инертных и скальных материалов, ведутся укрепительные работы с отсыпкой земляных валов, организовано круглосуточное дежурство на опасных участках с закреплением спецтехники.