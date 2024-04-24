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    13:04, 24 Апрель 2024 | GMT +6

    Четыре моста повредило паводками в Казахстане

    дороги паводок
    Фото: КазАвтоЖол

    В АО «НК «ҚазАвтоЖол» сообщили об ущербе, нанесенном паводками дорогам и мостам в стране. Однако сумму ущерба в компании назвать не смогли, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Вследствие воздействия паводковых и талых вод на автомобильных дорогах республиканского значения наблюдаются частичные размывы дорожного полотна и обочин, а также зарегистрированы частичные повреждения 4 мостов. Общая сумма понесенного ущерба будет определена после полного завершения мероприятий по обследованию всей сети автомобильных дорог республиканского значения и дорожных сооружений, - сообщили в компании в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.

    В организации заверили, что в целях предупреждения и ликвидации угрозы разрушения дорожного полотна паводковыми и талыми водами, компанией ежегодно проводится ряд противопаводковых мероприятий, в рамках которых производятся работы по устройству траншей для отвода талых вод, устройству искусственного блокирующего вала, заготовке и транспортировке инертных и скальных материалов, ведутся укрепительные работы с отсыпкой земляных валов, организовано круглосуточное дежурство на опасных участках с закреплением спецтехники.

    - Наряду с этим, в рамках реконструкции и ремонта, в целях увеличения пропускной способности талых вод, производится ремонт и установка дополнительных водопропускных труб. Таким образом, в прошлом году по всей сети автодорог республиканского значения, в рамках среднего ремонта была отремонтирована 21 водопропускная труба (Акмолинская область – 5 шт; Актюбинская область – 3 шт; область Жетысу – 3 шт; Карагандинская область – 5 шт; Павлодарская область – 4 шт; область Улытау – 1 шт). В текущем году планируется отремонтировать 27 труб в рамках среднего ремонта, что позволит сократить паводкоопасные участки, - говорится в ответе.

    Теги:
    Подтопления Дороги КазАвтоЖол Наводнение Паводки в Казахстане Паводки Ремонт дорог
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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