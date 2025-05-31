Четыре модуля Национальной инфосистемы водных ресурсов запустили в Казахстане

Модуль «Администрирование» обеспечивает централизованное управление системой, включая администрирование пользователей, настройку функциональных компонентов, контроль доступа и информационную безопасность.

Модуль «Водопользование» выполняет ежедневный сбор и обработку данных с 86 республиканских водохранилищ. Он позволяет оперативно мониторить состояние водных ресурсов и принимать необходимые решения.

Модуль «Трансграничные воды» собирает данные с 43 гидропостов Казгидромета, а также дополняется информацией из региональных источников о расходах воды на межгосударственных каналах и режимах работы водохранилищ. Это обеспечивает комплексный подход к управлению водными ресурсами в бассейнах трансграничных рек.

Модуль «Картография» позволяет визуализировать данные по более 250 гидротехническим сооружениям, рекам и озерам Есильского и Жайык-Каспийского бассейнов, а также с 334 гидропостов. Также реализованы функции краткосрочного и долгосрочного прогнозирования водных расходов, температуры, осадков и снеготаяния.

- Разработка Национальной информационной системы водных ресурсов осуществляется за счет гранта Евразийского банка развития. Внедрение системы позволит повысить точность прогнозов водного баланса, обеспечить эффективное управление водными ресурсами, а также повысить эффективность эксплуатации гидротехнических сооружений и ирригационной инфраструктуры, - сообщила директор департамента цифровизации МВРИ РК Мейргуль Куандыкова.