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    09:46, 31 Май 2025 | GMT +5

    Четыре модуля Национальной инфосистемы водных ресурсов запустили в Казахстане

    Министерство водных ресурсов и ирригации продолжает разработку Национальной информационной системы водных ресурсов. На сегодня в пилотном режиме успешно функционируют четыре модуля: «Администрирование», «Водопользование», «Трансграничные воды» и «Картография». Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Четыре модуля Национальной инфосистемы водных ресурсов запущены в пилотном режиме
    Фото: Минводы

    Модуль «Администрирование» обеспечивает централизованное управление системой, включая администрирование пользователей, настройку функциональных компонентов, контроль доступа и информационную безопасность.

    Модуль «Водопользование» выполняет ежедневный сбор и обработку данных с 86 республиканских водохранилищ. Он позволяет оперативно мониторить состояние водных ресурсов и принимать необходимые решения.

    Модуль «Трансграничные воды» собирает данные с 43 гидропостов Казгидромета, а также дополняется информацией из региональных источников о расходах воды на межгосударственных каналах и режимах работы водохранилищ. Это обеспечивает комплексный подход к управлению водными ресурсами в бассейнах трансграничных рек.

    Модуль «Картография» позволяет визуализировать данные по более 250 гидротехническим сооружениям, рекам и озерам Есильского и Жайык-Каспийского бассейнов, а также с 334 гидропостов. Также реализованы функции краткосрочного и долгосрочного прогнозирования водных расходов, температуры, осадков и снеготаяния.

    - Разработка Национальной информационной системы водных ресурсов осуществляется за счет гранта Евразийского банка развития. Внедрение системы позволит повысить точность прогнозов водного баланса, обеспечить эффективное управление водными ресурсами, а также повысить эффективность эксплуатации гидротехнических сооружений и ирригационной инфраструктуры, - сообщила директор департамента цифровизации МВРИ РК Мейргуль Куандыкова.

    Теги:
    Минводы и ирригации РК Вода
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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