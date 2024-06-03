Четыре медали завоевали юные математики Казахстана на олимпиаде в Узбекистане

В столице Узбекистана прошла международная математическая олимпиада имени аль-Хорезми среди 135 школьников из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Туркменистана и Таджикистана. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Как подчеркнули в ведомстве, сорная команда Казахстана показала 100% результат, завоевав четыре медали: 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую:

Шерхан Жаксылык –– ученик 9 класса Актюбинского областного специализированного лицея-интерната «Білім-инновация» для одарённых юношей;

Орынбасар Бердибек –– ученик 9 класса Атырауского областного лицея-интерната №1 «Білім-инновация»;

Темирлан Абишев –– ученик 9 класса Атырауского областного лицея-интерната №1 «Білім-инновация»;

Аружан Батырхан –– ученица 8 класса Республиканской физико-математической школы г. Алматы.

Руководитель команды –– обладатель номинации «Лучший педагог», победитель международных и республиканских олимпиад Ибрагим Ибатулин.

Первая олимпиада состоялась в 2023 году и собрала 72 участника из 5 стран. Тогда команда Казахстана завоевала две золотые и две серебряные медали.