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    11:25, 03 Июнь 2024 | GMT +6

    Четыре медали завоевали юные математики Казахстана на олимпиаде в Узбекистане

    Четыре медали завоевали юные математики Казахстана на олимпиаде в Ташкенте
    Фото: Минпросвещения РК

    В столице Узбекистана прошла международная математическая олимпиада имени аль-Хорезми среди 135 школьников из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Туркменистана и Таджикистана. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

    Как подчеркнули в ведомстве, сорная команда Казахстана показала 100% результат, завоевав четыре медали: 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую:

    Шерхан Жаксылык –– ученик 9 класса Актюбинского областного специализированного лицея-интерната «Білім-инновация» для одарённых юношей;

    Орынбасар Бердибек –– ученик 9 класса Атырауского областного лицея-интерната №1 «Білім-инновация»;

    Темирлан Абишев –– ученик 9 класса Атырауского областного лицея-интерната №1 «Білім-инновация»;

    Аружан Батырхан –– ученица 8 класса Республиканской физико-математической школы г. Алматы.

    Руководитель команды –– обладатель номинации «Лучший педагог», победитель международных и республиканских олимпиад Ибрагим Ибатулин.

    Первая олимпиада состоялась в 2023 году и собрала 72 участника из 5 стран. Тогда команда Казахстана завоевала две золотые и две серебряные медали.

    Теги:
    Минпросвещения РК Образование Узбекистан школа
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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