Костанайские села обеспечивают центральным водоснабжением за счет возвращенных средств

Реализация проектов позволила обеспечить жителей стабильным доступом к качественной питьевой воде.

В рамках проектов построено 77,6 километров водопроводных сетей и установлены пункты раздачи воды, что позволило обеспечить чистой водой 2028 человек, а именно в с.Первомайское – 564, с.Коктал – 520, с.Юльевка – 447 и в с.Новоселовка – 497.

Созданная инфраструктура соответствует современным требованиям надёжности и безопасности, что значительно повышает уровень коммунального обслуживания и качество жизни населения.

Всего за 2025 год в Костанайской области за счет финансирования возвращенных активов реализовано 16 проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В текущем году также запланировано строительство и модернизации еще 9 объектов здравоохранения и образования.

Напомним, в рамках Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» в 2026 году в Казахстане планируется ремонт порядка 200 км сетей водоснабжения и 98 км водоотведения.