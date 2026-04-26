Костанайские села обеспечивают центральным водоснабжением за счет возвращенных средств
В селах Первомайское, Коктал, Юльевка и Новоселовка Аулиекольского района завершено строительство систем водоснабжения, реализованное за счет средств, возвращенных государству органами прокуратуры Костанайской области, передает Kazinform.
Реализация проектов позволила обеспечить жителей стабильным доступом к качественной питьевой воде.
В рамках проектов построено 77,6 километров водопроводных сетей и установлены пункты раздачи воды, что позволило обеспечить чистой водой 2028 человек, а именно в с.Первомайское – 564, с.Коктал – 520, с.Юльевка – 447 и в с.Новоселовка – 497.
Созданная инфраструктура соответствует современным требованиям надёжности и безопасности, что значительно повышает уровень коммунального обслуживания и качество жизни населения.
Всего за 2025 год в Костанайской области за счет финансирования возвращенных активов реализовано 16 проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В текущем году также запланировано строительство и модернизации еще 9 объектов здравоохранения и образования.
Напомним, в рамках Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» в 2026 году в Казахстане планируется ремонт порядка 200 км сетей водоснабжения и 98 км водоотведения.