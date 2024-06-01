РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:04, 31 Май 2024 | GMT +6

    Четыре кабинета инклюзии открыли в Акмолинской области

    кабинет инклюзии
    Фото: управление образования Акмолинской области

    К Международному дню защиты детей четыре кабинета поддержки инклюзивного образования открыли в Акмолинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе управления образования Акмолинской области, кабинеты были открыты в Бурабайском, Буландынском, Сандыктауском и Жаксынском районах.

    кабинет инклюзии
    Фото: управление образования Акмолинской области

    На открытие кабинетов прибыли директор департамента инклюзивного и специального образования Министерства просвещения Республики Казахстан Лаура Бутабаева и председатель Координационного совета по развитию инклюзивного образования в Акмолинской области Марат Ибраев.

    — Одной из задач деятельности ресурсного кабинета поддержки инклюзивного образования является осуществление индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся с ограниченными возможностями. Дети c особыми образовательными потребностями требуют комплексного подхода к их образованию и социализации со стороны школы и педагогического коллектива, — отметила главный специалист отдела дошкольного и среднего образования управления образования региона Марал Коспанова.

    Каждый кабинет оснащен по методике Монтессори, интерактивной доской, предметами для разработки моторики конечностей, уголком отдыха и психологического сопровождения.

    кабинет инклюзии
    Фото: управление образования Акмолинской области

    Всего, как добавили в ведомстве, в Акмолинской области работают 50 ресурсных кабинетов поддержки инклюзивного образования, которые посещают около тысячи детей.

    кабинет инклюзии
    Фото: управление образования Акмолинской области

     

    Теги:
    Регионы Казахстана Регионы Образование Особенные дети Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!