Четыре кабинета инклюзии открыли в Акмолинской области

К Международному дню защиты детей четыре кабинета поддержки инклюзивного образования открыли в Акмолинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе управления образования Акмолинской области, кабинеты были открыты в Бурабайском, Буландынском, Сандыктауском и Жаксынском районах.

Фото: управление образования Акмолинской области

На открытие кабинетов прибыли директор департамента инклюзивного и специального образования Министерства просвещения Республики Казахстан Лаура Бутабаева и председатель Координационного совета по развитию инклюзивного образования в Акмолинской области Марат Ибраев.

— Одной из задач деятельности ресурсного кабинета поддержки инклюзивного образования является осуществление индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся с ограниченными возможностями. Дети c особыми образовательными потребностями требуют комплексного подхода к их образованию и социализации со стороны школы и педагогического коллектива, — отметила главный специалист отдела дошкольного и среднего образования управления образования региона Марал Коспанова.

Каждый кабинет оснащен по методике Монтессори, интерактивной доской, предметами для разработки моторики конечностей, уголком отдыха и психологического сопровождения.

Фото: управление образования Акмолинской области

Всего, как добавили в ведомстве, в Акмолинской области работают 50 ресурсных кабинетов поддержки инклюзивного образования, которые посещают около тысячи детей.