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    18:16, 10 Октябрь 2023 | GMT +6

    Четыре года в тюрьме проведет шымкентец за хранение «синтетики»

    4 года в тюрьме проведет шымкентец за хранение «синтетики»
    Фото: Polisia.kz.

    Четыре  года в тюрьме проведет шымкентец за хранение синтетических наркотиков в особо крупном размере, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе патрулирования административной территории сотрудники Енбекшинского РУП остановили мужчину по подозрению в перевозке наркотиков. При проверке у 25-летнего местного жителя изъяли свертки с порошкообразными веществами. Заключение экспертизы показало, что это синтетическое наркотическое средство мефедрон массой свыше 100 гр.

    По факту полицейские провели расследование, по окончанию которого материалы уголовного дела с обвинительным актом были направлены в суд.

    Согласно приговору суда, мужчина признан виновным по части 4 статьи 296 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере». За совершение указанного преступления ему назначено наказание в виде лишения свободы на 4 года.

    Теги:
    Борьба с наркотиками Шымкент Борьба с преступностью Криминал
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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