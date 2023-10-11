Четыре года в тюрьме проведет шымкентец за хранение «синтетики»

Четыре года в тюрьме проведет шымкентец за хранение синтетических наркотиков в особо крупном размере, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе патрулирования административной территории сотрудники Енбекшинского РУП остановили мужчину по подозрению в перевозке наркотиков. При проверке у 25-летнего местного жителя изъяли свертки с порошкообразными веществами. Заключение экспертизы показало, что это синтетическое наркотическое средство мефедрон массой свыше 100 гр.

По факту полицейские провели расследование, по окончанию которого материалы уголовного дела с обвинительным актом были направлены в суд.

Согласно приговору суда, мужчина признан виновным по части 4 статьи 296 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере». За совершение указанного преступления ему назначено наказание в виде лишения свободы на 4 года.