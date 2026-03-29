Четыре человека скончались в прививочных кабинетах при аптеках в Шымкенте

В Шымкенте в прививочных кабинетах при частных аптеках скончались четыре человека. Во всех случаях помощь не успели оказать вовремя. Кабинеты оказались не готовы к экстренным ситуациям, персонал не справился с критическими состояниями пациентов.

После вопиющих случаев департамент с правоохранительными органами провел 13 внеплановых проверок. В результате работу 12 кабинетов приостановили.

— По выявленным нарушениям составили 14 административных протоколов. Владельцам указали на необходимость привести деятельность в соответствие с требованиями закона. В прививочном кабинете должна быть возможность оказать экстренную медицинскую помощь при анафилактической реакции. Для этого требуется соответствующая лицензия и навыки доврачебной помощи, — отметил заместитель руководителя городского департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля Полат Бердалиев.

В аптеках также выявили 25 фактов незаконной продажи психотропных препаратов. К ответственности привлекли 10 жителей Шымкента с наркозависимостью, уклонявшихся от лечения.

Отдельно проверили 34 стоматологические клиники после жалоб на использование пенсионных накоплений. Часть из них работала без лицензий, услуги оказывали специалисты без необходимых сертификатов.

Всего по итогам внеплановых проверок составили 331 административный протокол. Сумма штрафов превысила 41 млн тенге.

Ранее в Туркестанской области выявили продажу сильнодействующих препаратов без рецепта, несмотря на неоднократные административные дела в отношении владельца аптеки.