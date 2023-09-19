Четыре человека погибли в результате ДТП в Актюбинской области

18 сентября в 23:30 часов на закрытом участке автодороги Актобе – Астрахань, где ведутся дорожно-строительные работы вблизи п. Елек Мугалжарского района произошло ДТП со смертельным исходом, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на Polisia.kz.

39-летний водитель автомашины Lada Granta, выехав на закрытый участок дороги, где ведутся дорожно-строительные работы, допустил столкновение со стоящим асфальтным катком.

В результате ДТП водитель и трое его пассажиров от полученных травм скончались на месте происшествия.

Все погибшие являются работниками организации, ведущей дорожно-строительные работы на данном участке. Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК.