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    12:40, 19 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Четыре человека погибли в результате ДТП в Актюбинской области

    Четыре человека погибли в результате ДТП в Актюбинской области
    Фото: пресс-служба МВД РК

    18 сентября в 23:30 часов на закрытом участке автодороги Актобе – Астрахань, где ведутся дорожно-строительные работы вблизи п. Елек Мугалжарского района произошло ДТП со смертельным исходом, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на Polisia.kz.

    39-летний водитель автомашины Lada Granta, выехав на закрытый участок дороги, где ведутся дорожно-строительные работы, допустил столкновение со стоящим асфальтным катком.

    В результате ДТП водитель и трое его пассажиров от полученных травм скончались на месте происшествия.

    Все погибшие являются работниками организации, ведущей дорожно-строительные работы на данном участке. Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК.

    Теги:
    Актюбинская область Происшествия ДТП
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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