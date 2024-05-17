Четыре человека погибли в Хьюстоне из-за урагана

По меньшей мере 4 человека погибли в Хьюстоне из-за урагана, обрушившегося на Техас и Луизиану с сильными ветрами и угрозами наводнений, передает агентство Kazinform со ссылкой на CNN.

Четыре человека погибли в Хьюстоне после того, как ураганные ветры и проливные дожди прорвали разрушительный путь через город в четверг – часть разрушительной штормовой системы, которая приводит к опасным для жизни наводнениям и отключениям электроэнергии в некоторых частях юга.

Сильные штормы пронеслись по частям Техаса в четверг, а затем распространились на западную Луизиану в ранние часы пятницы, вызвав ночное предупреждение о внезапном наводнении в Новом Орлеане. С восходом солнца в пятницу несколько городов, оказавшихся на пути урагана, начнут подводить итоги нанесенного им ущерба.

По данным CNN, известно, что один человек погиб в Хьюстоне, когда кран был опрокинут сильным ветром, а еще два человека погибли в результате упавших деревьев.

Сильный шторм в Хьюстоне выбил окна небоскреба, частично обрушил ночной клуб и сорвал полосу крыши с одного из отелей в центре города, осыпав вестибюль отеля дождем и мусором.

Власти города настоятельно рекомендовали работникам остаться дома. Школы также не будут работать в пятницу. Массовые отключения электроэнергии затемнили город, светофоры не работают.

В четверг из-за перебоев в подаче электроэнергии почти 1 млн домов и предприятий по всему Техасу остались без света. Более 100 тысяч человек также находятся в темноте в Луизиане, поскольку штормы обрушиваются на штат. По данным Центра прогнозирования погоды, в четверг некоторые районы Техаса и западной Луизианы находились под редким максимальным уровнем риска чрезмерных осадков, равным 4 из 4. В зоне повышенного риска проживают более 600 тысяч человек.

По данным синоптиков, подобные стихийные бедствия с высоким риском случаются только в один из 25 дней в году, но на них приходится более 80% всего ущерба и более трети всех смертей от наводнений в США.