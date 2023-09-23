Четыре человека погибли в ДТП в ЗКО

Четыре человека погибли в ДТП в Западно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

22 сентября днем на автодороге Уральск-Кирсаново произошло лобовое столкновение автомашин «ВАЗ-2112» и «Лада Гранта». В результате ДТП водитель «ВАЗ-2112», водитель и двое пассажиров «Лада Гранта» от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще один пассажир «Лада Гранта» госпитализирован.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются. По факту начато досудебное расследование по ст.345-4 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).