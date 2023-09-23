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    18:10, 22 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Четыре человека погибли в ДТП в ЗКО

    Четыре человека погибли в ДТП в ЗКО
    Фото: ДП ЗКО

    Четыре человека погибли в ДТП в Западно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    22 сентября днем на автодороге Уральск-Кирсаново произошло лобовое столкновение автомашин «ВАЗ-2112» и «Лада Гранта». В результате ДТП водитель «ВАЗ-2112», водитель и двое пассажиров «Лада Гранта» от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще один пассажир «Лада Гранта» госпитализирован.

    Обстоятельства и причины ДТП выясняются. По  факту начато досудебное расследование по ст.345-4 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).

    Теги:
    Западно-Казахстанская область ДТП МВД РК
    Автор
    Гульмира Байзакова
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