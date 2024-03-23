Четыре человека погибли в ДТП в области Жетысу

Смертельное ДТП произошло на 336 км автодороги Алматы-Оскемен в Аксуском районе. В дорожной аварии погибли четыре человека, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Предварительно установлено, что водитель Lada Priora, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с автомашиной Toyota Windom.

В результате ДТП водитель автомашины Lada Priora, двое его пассажиров, а также один пассажир с автомашины Toyota Windom скончались на месте. Пятеро пострадавших транспортированы в районную больницу. Обстоятельства ДТП, личности погибших и пострадавших выясняются.

По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз возбуждено уголовное дело.