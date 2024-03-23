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    09:32, 23 Март 2024 | GMT +6

    Четыре человека погибли в ДТП в области Жетысу

    Четыре человека погибли в ДТП в области Жетысу
    Фото: ДП области Жетысу

    Смертельное ДТП произошло на 336 км автодороги Алматы-Оскемен в Аксуском районе. В дорожной аварии погибли четыре человека, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

    Предварительно установлено, что водитель Lada Priora, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с автомашиной Toyota Windom.

    В результате ДТП водитель автомашины Lada Priora, двое его пассажиров, а также один пассажир с автомашины Toyota Windom скончались на месте. Пятеро пострадавших транспортированы в районную больницу. Обстоятельства ДТП, личности погибших и пострадавших выясняются.

    По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз возбуждено уголовное дело.

    Теги:
    ДТП Жетысуская область Трассы Происшествия
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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