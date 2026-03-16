Четыре человека погибли в аварии на трассе Самара-Шымкент: суд оправдал водителя фуры

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области с участием присяжных заседателей рассмотрел уголовное дело в отношении водителя фуры, который допустил нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности гибель четырех человек.

По версии органа досудебного расследования, водитель управлял грузовым автомобилем и на 921-м километре автодороги Самара — Шымкент выехал на встречную полосу. Там произошло столкновение с легковым автомобилем. В результате аварии четыре пассажира легковой машины скончались на месте, водитель получил ранения средней тяжести.

— Дело рассматривалось судом с участием присяжных заседателей. В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством коллегия действовала в составе одного судьи и десяти присяжных, каждый из которых обладает равным голосом. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство. По итогам разбирательства присяжные большинством голосов признали подсудимого невиновным. Суд оправдал его в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения, — сообщили в пресс-службе СМУС Актюбинской области.

Кроме того, по фактам нарушений, допущенных в ходе расследования, суд вынес частное постановление. Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, трагедия на трассе Самара — Шымкент произошла 21 февраля. Тогда в результате столкновения автомобиля Mitsubishi Montero Sport с грузовиком погиб 31-летний мужчина и трое его несовершеннолетних детей 2017, 2015 и 2020 годов рождения. Водитель легкового автомобиля была госпитализирована.

По факту аварии ранее было начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса РК — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.