Четыре акима сельских округов избраны в Актюбинской области

Самому молодому из кандидатов на должность акимов сельских округов в Темирском, Хромтауском и Иргизском района Актюбинской области 29 лет. Из 12 кандидатов на должность акимов избраны четверо, передает корреспондент агентства Kazinform.

Аслан Жанибекулы избран акимом Кызылжарского сельского округа Иргизского района. Его выдвинули от партии «Amanat». В селе около 1 200 человек имеют право голосовать на выборах. Из них сделали свой выбор более 800. В результате большинство голосов набрал житель села Курылы Иргизского района, за него проголосовали 493 избирателя.

Также избраны акимы сельских округов Кудыксайский и Тасоткельский Хромтауского района. В списки избирателей по Кудыксайскому сельскому округу внесен всего 181 гражданин. Из них проголосовали 66 человек. Как сообщила Хромтауская районная территориальная избирательная комиссия, Мурат Талдыкбаев набрал 46 голосов и был избран на должность акима. Ране он работал заместителем директора основной школы в Кудыксае. В список избирателей по Тасоткельскоу избирательному округу был внесен 281 гражданин, проголосовали 152. Большинство голосов набрал Асылбек Баймурзин, выдвинутый от партии «Ауыл».

Как сообщила Темирская районная территориальная избирательная комиссия, на должность Кайындинского сельского округа избран 36-летний Раман Рашен. Он и ранее работал на этой должности. В селе в список избирателей внесено 417 человек, из них 252 проголосовали за Рамана Рашева.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области на этой неделе будет избран новый аким Кенкиякского сельского округа Темирского района вместо прежнего, который совершил самоубийство. Выборы запланированы на 14 июня.