Чествование журналистов, аномальная жара, вакцинация и дельта-штамм – обзор недели

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Уходящая неделя в Казахстане была полна событий и новостей. О том, какие призы разыгрывают в регионах среди вакцинированных, как Алматы «борется» с дельта-штаммом и жители каких областей буквально спасались от аномальной жары, а также о других важных новостях – в обзоре корреспондента МИА «Казинформ».

ЖУРНАЛИСТОВ ДЕНЬ

Начало недели ознаменовалось профессиональным праздником тех, кто каждый день на передовой – журналистов. Их поспешила поздравить министр информации и общественного развития РК Аида Балаева. Также в честь Дня работников средств массовой информации ряд руководителей и представителей СМИ был награжден медалями и грамотами. Среди них награду получил и наш коллега - фотокорреспондент МИА «Казинформ» Виктор Федюнин.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА И ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА

Что касается общественной-политической жизни страны, она была не менее насыщенной, чем в предыдущие недели. Так, Президент РК встретился с Председателем Совета Федерации Федерального собрания России Валентиной Матвиенко. На встрече были обсуждены перспективы укрепления многопланового казахстанско-российского стратегического партнерства и союзничества. Были также затронуты актуальные вопросы торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества, евразийской интеграции, а также совместные усилия двух стран по противодействию пандемии.

Касым-Жомарт Токаев также принял Премьер-министра Беларуси Романа Головченко, где на встрече положительно оценил связи Казахстана и Беларуси в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной сферах, а также взаимодействие в рамках интеграционных объединений

Ярко и непринужденно прошла встреча Касым-Жомарта Токаева с олимпийской командой Казахстана накануне предстоящих летних XXXII Олимпийских игр в Токио.

Основная часть спортсменов участвовала во встрече посредством телемоста из олимпийского центра «Акбулак» в Алматинской области, где проходят заключительные сборы перед отправкой в Токио.

Выступая перед олимпийцами, Президент отметил, что защита чести страны на главных мировых спортивных состязаниях – почетная задача, большая честь и ответственность.

Как сказал Касым-Жомарт Токаев, Олимпийский огонь, который будет зажжен в Токио в столь сложный период, станет для всего человечества символом борьбы с глобальной пандемией. Президент отметил, что длительные локдауны почти во всех странах мира нанесли чувствительный удар по привычному ритму жизни.

Президент не сомневается в том, что мощная энергия поддержки казахстанцев будет сопровождать наших спортсменов на протяжении всей Олимпиады.

Ознаменовалась первая половина недели также встречей в Костанайской области Премьер-Министров Казахстана и Беларуси, где достигнуты договоренности по реализации совместных проектов в стройиндустрии и АПК. Также Казахстан и Беларусь подписали соглашение в области поставок нефти и нефтепродуктов

С участием Премьер-Министра РК Аскара Мамина также прошло совещание по вопросам обеспечения безопасности в школах. Аскар Мамин поручил утвердить Дорожную карту по обеспечению безопасности детей в организациях образования до 10 июля

Как оказалось, ситуация с обеспечением безопасности школьников стоит остро. На сегодняшний день только 55% систем видеонаблюдения в школах РК соответствуют стандартам Поэтому Министерством образования и науки РК было принято решение о выделении более пяти млрд тенге для обеспечения школ спецохраной.

ДЕЛЬТА-ШТАММ, НОВАЯ ВОЛНА КВИ И УЖЕСТОЧЕНИЕ КАРАНТИННЫХ МЕР

В начале недели эпидемиологическая ситуация в Алматы осложнилась в связи с распространением более контагиозного мутированного штамма «дельта». Удельный вес больных КВИ с симптомами за последнюю неделю увеличился с 32% до 53%, что говорит о более высокой патогенности штамма «дельта» COVID-19. Главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин пояснил, что предпринимаемые ограничительные меры необходимы, чтобы не ухудшать и без того сложную эпидобстановку. В этих условиях, по мнению Ж. Бекшина, есть единственная возможность не заболеть – это вакцинироваться и продолжать соблюдать санитарные нормы.

Вслед за Алматы осложнилась эпидситуация и в Нур-Султане.

«До сих пор мы исходили из того, что прививка — личное дело каждого, и каждый решает сам, заботится о своем здоровье. Это действительно так, но ровно до тех пор, пока вы не вышли из дома, не пришли на работу, не вступили в контакт с другими людьми. Как показывает статистика, сейчас большинство заболевших - это работающие люди, активно пользующиеся общественным транспортом и посещающие места массового скопления людей: торговые центры, развлекательные и культурные учреждения, бары и рестораны. Именно работающее население обеспечивает основной прирост заболеваний. Именно поэтому нужна надежная защита организма. И она есть – это вакцинация», - сказала главный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова на брифинге в акимате.

Вопрос ухудшения эпидситуации обсудили и на заседании Правительства РК. Министр здравоохранения РК Алексей Цой сообщил о том, что заболеваемость коронавирусом в Казахстане выросла на 39%. Цой связал ухудшение эпидситуации в РК с ростом заболеваемости в городах Нур-Султане и Алматы - в 1,7 раза, что составляет 43% от общей заболеваемости по республике.

В итоге Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил ввести ограничительные меры в «красных» зонах

Вслед за поручением Премьера регион за регионом стали ужесточать карантинные меры. Так, карантин был усилен в Актюбинской области, а также в Акмолинской и Костанайской областях.

Чуть позже вышло и новое постановление главсанврача РК, где появился пункт о недопуске на работу не вакцинированным гражданам.

К середине недели тревожнее стала ситуация в Алматы, где только за сутки было выявлено 36 случаев заражения индийским штаммом.

Позже стало известно том, что индийский штамм коронавируса обнаружен во всех регионах Казахстана.

В связи с обострением ситуации с дельта-штаммом был поднят вопрос об усилении ограничений в регионах «желтой» зоны по коронавирусу. В ходе заседания Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции вице-министром Ералы Тугжановым было поручено усилить работу по вакцинации сельского населения посредством организации выезда мобильных бригад.

Происходящие события, связанные с распространением КВИ, буквально «встряхнули» граждан и в республике пошла активная массовая вакцинация. При этом, местные власти в регионах также решили дополнительно стимулировать граждан проведением розыгрышей ценных подарков и призов среди вакцинированных.

К примеру, в Карагандинской области за вакцинацию среди населения разыгрывают айфоны.

Эти же гаджеты разыгрывает среди прошедших вакцинацию столичный акимат

А вот в Атырауской области решили разыграть среди вакцинированных денежные сертификаты.

В этом же в регионе для привитых студентов и преподавателей разыграют премии и путевки.

АНОМАЛЬНАЯ ЖАРА

Неделя для казахстанцев ознаменовалась сильной жарой. Министерству по ЧС даже пришлось обратиться к казахстанцам с призывом в такую погоду не выходить на улицу без особой надобности . Синоптики в Костанае и вовсе заявили о том, что такой аномальной жары в начале июля в регионе не было с 1988 года.

Жара до 40 градусов, к слову, будет царствовать на территории Казахстана все выходные.

СПОРТИВНЫЕ РАДОСТИ

Обзор недели традиционно завершают новости спорта. На этой неделе двое казахстанских борцов завоевали «бронзу» турнира в России. Бронзовые награды турнира в Каспийске завоевали казахстанские борцы в весовой категории до 125 кг Юсуп Батырмурзаев и Олег Болтин.

Обрадовала любителей спорта и новость о том, что первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина вернулась в ТОП-20 мирового рейтинга

В Турции завершился международный турнир по женской борьбе «Яшар Догу». В заключительный день соревнований две представительницы команды Казахстана стали обладательницами медалей. Серебряную награду турнира завоевала Аяулым Касымова, выступающая в весовой категории до 62 кг. «Бронзу» соревнований в весовой категории до 68 кг в актив команды Казахстана принесла Жамила Бакбергенова.

Также к концу недели стало известно о том, кто из спортсменов представит Казахстан на Олимпиаде в Токио. Стоит отметить, что казахстанские спортсмены завоевали 96 олимпийских лицензий в Токио-2020 в 27 видах спорта. Национальный Олимпийский комитет Казахстана подвел итоги после завершения квалификационных и рейтинговых соревнований, предшествующих Олимпиаде в Японии. В состав нашей олимпийской команды вошли 95 спортсменов.

Впервые Казахстан выступит в новых видах олимпийской программы – скалолазании и карате. Первыми в этих видах от Казахстана на Игры отправятся наш скалолаз Ришат Хайбуллин и сразу пять каратистов: Асадилов, Ажиканов, Юлдашев и девушки Жанбырбай и Берульцева.

Окончательные списки участников Олимпиады будут известны после 5 июля.