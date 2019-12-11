Чествование военных спортсменов прошло в Минобороны РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Церемония чествования военных спортсменов Центрального спортивного клуба по итогам 2019 года состоялась в Министерстве обороны Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Наградой за успехи и спортивные достижения военным спортсменам стали досрочные воинские звания, награды, премии и благодарственные письма.

«Казахстанский военный спорт из года в год активно повышает достижения. Военнослужащие нашей армии не сходят с пьедесталов и ставят новые рекорды. Хотелось бы, чтобы ваши успехи связывались именно с Вооружёнными силами. На международных соревнованиях вы защищаете честь страны. В то же время здесь и на международных соревнованиях все должны знать, что вы – воспитанники Вооружённых сил», – обратился к спортсменам министр обороны РК Нурлан Ермекбаев. Он пожелал им неиссякаемой энергии и новых побед.

Среди отмеченных благодарностью спортсменов - служащий ВС РК Жандос Мадехиянов. Он стал чемпионом мира по рукопашному бою среди молодёжи 2019 года.

«Интерес к спорту и военной сфере у меня был с детства. Мы участвовали во множестве различных соревнований. Я очень рад, что мой труд за этот год, мои достижения вознаграждены и так высоко оценены», – отметил спортсмен.

Кроме этого, судье международной категории майору Аманжолу Рахметову досрочно присвоено воинское звание «подполковник». Майор Еркебулан Тусупханов, получивший статус судьи международной категории, награждён медалью «Халықаралық ынтымақтастыққа үлесі қосқаны үшін».

Премией отмечены олимпийская чемпионка, победительница Всемирных военных игр в Китае майор Ольга Рыпакова, мастер спорта международного класса, пятикратный чемпион РК по боксу Темиртас Жусупов, двукратный чемпион Всемирной серии бокса (WSB) Асланбек Шынбергенов, серебряный призёр Чемпионата Азии и Азиатских игр по таэквондо младший сержант Руслан Жапаров.

Благодарственные письма также получили победительница V международного турнира по рукопашному и армейскому рукопашному бою Кубка Первого Президента РК рядовой Сора Рахмонова. Тренеру ЦСКА капитану Акбаеву Олжасу вручена грамота.

Отметим, в 2019 году более 100 военных спортсменов приняли участие в 110 спортивных мероприятиях республиканского и международного уровней, где завоевали более 250 медалей различного достоинства. В мире военного спорта значимым событием 2019 года стали VII Всемирные военные игры в Китае. Среди 109 стран-участниц и около 9 тыс. армейцев сборная Казахстана заняла 12 место. В активе у страны – 4 золотые, 3 серебряные и 5 бронзовых медалей.







