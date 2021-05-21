Чествование трудовых династий прошло в Целиноградском районе Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан и реализации идеи «Общества Всеобщего Труда» в Целиноградском районе Акмолинской области состоялась чествование представителей трудовых династий, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу райакимата.

На мероприятие, приуроченное к Международному дню семьи, были приглашены главы трудовых династий, представляющие различные отрасли, внесшие весомый вклад в развитие района.

Открывая встречу, аким Целиноградского района Бахидбек Оспанбеков отметил, что в районе всегда с особым уважением относились к труженикам, особенно к трудовым династиям, где несколько человек выбрали одну и ту же профессию и она становится доброй семейной традицией в атмосфере взаимопонимания и уважения.

«Главное - чтобы каждый состоялся в выбранной профессии, получил удовлетворение, ведь работа занимает большое количество времени в жизни каждого из нас. Профессионализм, ответственность, талант, любовь к людям, к стране, к своему дому - вот инструменты, которые нужны на рабочем месте для достижения успеха. Спасибо вам огромное! Вы - настоящее богатство и гордость нашего района!» - обратился к собравшимся Бахидбек Оспанбеков.

Участниками встречи стали пять семейных династий.

Глава семейства Костюк - Григорий Александрович родился в 1941 году на Украине. Всю свою жизнь проработал механизатором в совхозе «Заря» и в ТОО «Антоновка» в села Приречное. За достигнутые показатели в работе имеет множество наград.

«Глава семьи Ильященко - Николай Васильевич родился и вырос в селе Нуресиль (ранее Воздвиженка). Трудовую деятельность начал в 1965 году в совхозе «Воздвиженский» трактористом, затем работал агрономом. В конце 90-х годов открыл крестьянское хозяйство, где сегодня ему помогают дети и внуки», - отметили в ведомстве.

Владимир Дистергефт родом из Шортандинского района. Многие годы работал в сфере животноводства и птицеводства. С 2010 года - заведующий хозчастью детсада «Жулдыз» села Акмол.

Анна Маматова родом из Тургайской области. В начале 2000-х годов переехала в село Арайлы, где вскоре устроилась работать медсестрой в местный медпункт. Будучи 15 лет на страже здоровья, Анна Валерьевна сумела привить любовь к медицине своему сыну, который пошел по стопам матери. Окончив медицинский колледж, сегодня Марк Рафаэлевич трудится со своей матерью в одном коллективе во врачебной амбулатории Арайлынского сельского округа.

Глава семейства Абеновых - Кайдар Бариевич сегодня пенсионер, но за его спиной 40 лет педагогического стажа. Примеру отца последовали двое его сыновей. Один из них работает директором школы, второй - учителем физкультуры в Жанаесильской средней школе.

«Практически каждая биография семьи – летопись отрасли, достойная стать учебником жизни для молодежи. Не одно поколение учителей, врачей, механизаторов и представителей многих других профессий внесло неоценимый вклад в развитие родного района», - добавили в ведомстве.

В ходе встречи глава района вручил представителям трудовых династий нагрудные знаки «Ауыл еңбегі үшін» и благодарственные письма.