Чествование лучших педагогов прошло в Акмолинской области

ЗЕРЕНДА. КАЗИНФОРМ – Чествование лучших акмолинских педагогов «Рақмет сізге, Ұлы Ұстаз» прошло в преддверии их профессионального праздника в Зерендинском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Благодаря вашему нелёгкому труду новые поколения казахстанцев добиваются успехов и вырастают настоящими патриотами своей Родины. Мы гордимся достижениями наших детей, которые являются доказательством вашего профессионализма и кропотливого вклада в учебно-воспитательный процесс. Своей самоотверженностью, неустанным трудом и постоянным творческим поиском Вы закладываете основы завтрашнего дня. Спасибо Вам за преданность профессии и заботу о наших детях! Желаю всем педагогам здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и творческого роста!» - отметил в поздравительной речи аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

Более 30 лучших акмолинских педагогов за многолетний добросовестный и результативный труд, высокое профессиональное мастерство были отмечены нагрудными знаками «Ыбырай Алтынсарин», «Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері», почётными дипломами министра просвещения РК, благодарственными письмами акима области, путёвками для отдыха в оздоровительно-развлекательный центр «Discovery-Borovoe».

Так, два педагога были награждены почётными званиями «Педагогтің кәсіби міндеттерін үлгілі орындағаны үшін» и сертификатами на 2 млн 450 тысяч тенге. Еще двое получили особый знак «Педагогтің адал еңбегі үшін» и сертификаты на 1 млн 500 тысяч тенге.

Как добавили в пресс-службе акима Акмолинской области, шестой год подряд для привлечения педагогических кадров из бюджета региона выделяются гранты. В текущем году в регион прибыло порядка 450 молодых специалистов.

Также в рамках проекта «С дипломом – в село!» в этом году уже 146 приехавшим в село педагогам выданы кредиты на приобретение жилья и 325 получили подъёмные. Также в прошлом году более 10 тысяч педагогов сельской местности впервые получили компенсацию за коммунальные услуги.