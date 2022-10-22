Чествование лауреатов Национального конкурса «Мерейлі отбасы» прошло в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В центральном концертном зале «Қазақстан» состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Национального конкурса «Мерейлі отбасы». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

Ставший доброй традицией ежегодный конкурс образцовых семей в Казахстане - сегодня масштабное и значимое мероприятие, подчеркивающие возросшую роль семейных ценностей и позитивного образа семьи и брака в обществе. С момента проведения первого конкурса в 2014 году в нем приняли участие более 20 тыс. семей.

Открывая церемонию, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан Аида Балаева зачитала поздравление Главы государства.

«Благодаря ежегодному конкурсу, вся страна узнает о семьях, в которых царит атмосфера согласия, солидарности и взаимной поддержки. И таких семей в нашей стране очень много. Во все времена семейные традиции глубоко почитались в нашем народе. Уважение старших и забота о младших являются частью нашего национального культурного кода. Семья играет ключевую роль в формировании высоких моральных принципов личности. Родители, бабушки и дедушки воспитывают в детях патриотизм, трудолюбие и стремление к знаниям», - говорится в поздравлении.

В текущем году в конкурсе приняли участие 2542 семьи. Более половины из них (63,4%) – жители сельских районов. Кроме того, 1166 являются преуспевающими многодетными семьями, 501 – молодой семьей, возраст обоих супругов в которой не достиг 29 лет.Победители регионов представили 20 семей-лауреатов. Это представители различных профессий и трудовых династий, спортивные и творческие семьи.Национальный конкурс «Мерейлі отбасы» наглядно продемонстировал, что главная ценность в семье – сохранение и передача из поколения в поколение духовно-нравственных ценностей, основанных на уважении и любви к старшим. Каждый взрослый представитель этих семей – человек труда, простой труженик села или города, который пользуется уважением у односельчан, горожан, коллектива, соседей, и преданно служит своей Родине.На церемонии награждения присутствовали представители государственных органов, депутаты Сената и Мажилиса Парламента, члены Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан.Семьям-лауреатам вручены дипломы и памятные подарки. Церемония награждения завершился праздничным концертом с участием звезд казахстанской эстрады.









Фото: gov.kz







