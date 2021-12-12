Чествование чемпиона мира по боксу Темиртаса Жусупова прошло в Акмолинской области

ЗЕРЕНДА. КАЗИНФОРМ - На границе села Кызылтан Зерендинского района Акмолинской области прославленного спортсмена Темиртаса Жусупова встретили всадники в национальных костюмах и проводили до места торжества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе акима Зерендинского района, по старой казахской традиции секретарь районного маслихата Кайрат Аугалиев от имени акима района накинул на плечи Темиртаса Жусупова чапан.

«Поздравляю, Темиртас, с золотой медалью на чемпионате мира! Все мы были свидетелями Вашего триумфа, и сегодня это большая честь - встречать прославленного спортсмена на нашей благодатной Зерендинской земле! Я считаю, эта встреча оставит глубокий след в сердцах каждого молодого спортсмена и смотивирует на новые свершения и победы», - написал аким Зерендинского района Асен Жаксылыков в приветственном адресе спортсмену.

В спортивном зале школы села Кызылтан в честь чемпиона были организованы матчевые встречи среди боксеров-юниоров, мастерство которых мог оценить и виновник торжества.

Темиртас Жусупов - казахстанский боксер, мастер спорта международного класса, чемпион Азии-2013, чемпион Всемирной серии бокса (WSB)-2015, 5-кратный чемпион Казахстана (2013—2014, 2016—2018). Недавно акмолинец выиграл золотую медаль чемпионата мира в Белграде.







