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Чествование чемпиона мира по боксу Темиртаса Жусупова прошло в Акмолинской области

12 Декабря 2021 11:35
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Чествование чемпиона мира по боксу Темиртаса Жусупова прошло в Акмолинской области

ЗЕРЕНДА. КАЗИНФОРМ - На границе села Кызылтан Зерендинского района Акмолинской области прославленного спортсмена Темиртаса Жусупова встретили всадники в национальных костюмах и проводили до места торжества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказали в пресс-службе акима Зерендинского района, по старой казахской традиции секретарь районного маслихата Кайрат Аугалиев от имени акима района накинул на плечи Темиртаса Жусупова чапан.

«Поздравляю, Темиртас, с золотой медалью на чемпионате мира! Все мы были свидетелями Вашего триумфа, и сегодня это большая честь - встречать прославленного спортсмена на нашей благодатной Зерендинской земле! Я считаю, эта встреча оставит глубокий след в сердцах каждого молодого спортсмена и смотивирует на новые свершения и победы», - написал аким Зерендинского района Асен Жаксылыков в приветственном адресе спортсмену.

В спортивном зале школы села Кызылтан в честь чемпиона были организованы матчевые встречи среди боксеров-юниоров, мастерство которых мог оценить и виновник торжества.

Темиртас Жусупов - казахстанский боксер, мастер спорта международного класса, чемпион Азии-2013, чемпион Всемирной серии бокса (WSB)-2015, 5-кратный чемпион Казахстана (2013—2014, 2016—2018). Недавно акмолинец выиграл золотую медаль чемпионата мира в Белграде.




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#Акмолинская область   #Спорт   #Бокс  
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Автор:

Оксана Матасова

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