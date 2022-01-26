Честно работающие компании должны финансово поощряться - Адилхан Аширбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Как повысить ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения, сделать экономически невыгодным подкуп должностных лиц, защитить предпринимателей от неправомерных действий чиновников, обсуждали в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области, бизнес-сообществу региона представлен проект концепции антикоррупционной политики на 2022 - 2026 годы. Обсуждение проекта состоялось в Таразе с участием заместителя акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова, руководителей государственных и правоохранительных органов, депутатов, представителей бизнес-сообщества, общественности, средств массовой информации.

В ходе обсуждения спикеры презентовали антикоррупционные инициативы в рамках концепции, обсудили меры по исполнению поручений Президента Касым-Жомарта Токаева по совершенствованию подходов по противодействию коррупции.

В своем выступлении заместитель акима области Нуржан Нуржигитов отметил особую роль всего гражданского общества, особенно бизнеса-сообщества, в борьбе с коррупцией.

«Президентом страны поручено обсуждение проекта концепции. Поставлены четкие задачи по защите прав предпринимателей, созданию для них инвестиционных условий, эффективного решения проблем в этой сфере. Перед нами стоит большая задача. Тесное взаимодействие государственных органов и бизнеса позволит более эффективно бороться с причинами и условиями коррупции. Поэтому призываю вас принять активное участие в обсуждении проекта концепции», — сказал Нуржан Нуржигитов.

Руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области Адилхан Аширбаев рассказал о проводимых реформах в сфере противодействия коррупции, сделав особый акцент на проекте концепции антикоррупционной политики на ближайшие годы.

В целом концепция предусматривает шесть основных блоков, направленных на формирование добропорядочного общества, исключение возможностей коррупции, обеспечение неотвратимости ответственности, транспарентности бюджетных процессов, внедрение антикоррупционных стандартов. Отдельный блок концепции посвящен совершенствованию института общественного контроля в сфере противодействия коррупции, отметил руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области.

«Что касается бизнеса, то предлагается ряд мер по внедрению антикоррупционных стандартов. Это и антикоррупционные оговорки в контрактах, открытость бенефициарных собственников компаний, оценка добросовестности контрагентов и антикоррупционный аудит потенциально коррупционных сделок. Компании, работающие честно, по нашему мнению, должны финансово поощряться. Конечно не напрямую, но возможно путем получения преференций при госзакупках, господдержке и так далее»,- пояснил Адилхан Аширбаев.

По словам спикера, одной из новелл концепции является введение ответственности за необоснованное обогащение. Он особо подчеркнул, что превышение расходов над доходами уже будет сигналом для начала финансовой проверки.

По его словам, заинтересованной стороной в коррупции, наряду с недобросовестными чиновниками, является и бизнес-среда. Согласно экспертным оценкам, прибыль юридических лиц от взятки в среднем в десять раз превышает размер самой взятки.

«Одним из обязательных условий для снижения коррупции является усиление ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений. Применение больших штрафных санкций и других ограничительных мер сделает экономически невыгодным для компаний подкуп должностных лиц. Одновременно будет продолжена работа по защите субъектов предпринимательства от неправомерных действий должностных лиц, в том числе рейдерства», - добавил он.

В завершение встречи предприниматели региона внесли свои предложения, а также выступили с проблемными вопросами касательно обеспечения прозрачности деятельности государственных органов, справедливости принимаемых решений.