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Чешские компании инвестировали около $270 млн в экономику Казахстана

Автор:  
Серик Сабеков
24 Апреля 2023, 13:10
Чешские компании инвестировали около $270 млн в экономику Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Порядка 200 совместных казахстанско-чешских компаний работает в нашей стране. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, выступая на казахстанско-чешском бизнес-форуме в Астане, передает корреспондент МИА «Казифнорм».

«Есть все необходимые условия для запуска новых проектов. За последние 15 лет чешские компании инвестировали порядка 270 млн долларов в нашу экономику. 1/5 из них пришлась за последний год. На данный момент 200 совместных предприятий оперируют в нашей стране и это количество будет увеличиваться. В наши торгово-экономические отношения также добавлялись новые проекты», - сказал Алихан Смаилов.

Казахстанско-чешский бизнес-форум направлен на расширение экономических связей между двумя странами, развитие деловых контактов и взаимовыгодного сотрудничества между казахстанскими и чешскими предпринимателями.

В мероприятии принимают участие руководители центральных и местных государственных органов, национальных и квазигосударственных компаний, представители отраслевых и региональных бизнес-ассоциаций, а также руководители ведущих чешских компаний, таких как Škoda Transportation, TELMO, EGAP, STV Group и другие. Всего в работе форума принимает участие более 150 делегатов.

Чешская Республика является важным партнером Казахстана в Евросоюзе, между странами действует ряд межправительственных соглашений, направленных на углубление торгово-экономического сотрудничества, поощрение и взаимную защиту инвестиций.

Товарооборот между Казахстаном и Чехией за 2022 год составил свыше $370 млн, что на 67% выше, чем за аналогичный период предыдущего года ($252 млн).

В рамках форума планируется подписания ряда двусторонних документов.


Правительство РК   Премьер-министр РК   Экономика   Чехия  
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