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    13:00, 08 Июнь 2021 | GMT +6

    Червя в курице-гриль обнаружила жительница Жаркента

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Жительница города Жаркента Алматинской области обнаружила червя в купленной курице-гриль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как прокомментировали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области, в управлении санитарно-эпидемиологического контроля Панфиловского района публикация на эту тему в социальной сети принята к сведению.

    «По итогам расследования будут приняты соответствующие меры. Уважаемые жители района, для профилактики пищевых отравлений просим вас приобретать продукты в легальных торговых точках, обращать внимание на внешний вид продукции, условия изготовления, доставки и хранения, спецодежду для персонала. Если вы обнаружили такие подобные факты, просим указать точный адрес, название магазина и контакты», - сообщили ведомстве.

    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматинская область Происшествия
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