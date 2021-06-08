Червя в курице-гриль обнаружила жительница Жаркента

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Жительница города Жаркента Алматинской области обнаружила червя в купленной курице-гриль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как прокомментировали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области, в управлении санитарно-эпидемиологического контроля Панфиловского района публикация на эту тему в социальной сети принята к сведению.

«По итогам расследования будут приняты соответствующие меры. Уважаемые жители района, для профилактики пищевых отравлений просим вас приобретать продукты в легальных торговых точках, обращать внимание на внешний вид продукции, условия изготовления, доставки и хранения, спецодежду для персонала. Если вы обнаружили такие подобные факты, просим указать точный адрес, название магазина и контакты», - сообщили ведомстве.