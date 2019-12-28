Черный ящик разбившегося самолета передадут в Межгосударственный авиационный комитет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Бортовые самописцы самолета Bek Air следственно-оперативной группой извлечены. Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вчера вице-премьер РК Роман Скляр разговаривал с председателем межгосударственного авиационного комитета. Была договоренность, сегодня вечером, в 18.40 из Москвы прилетает эксперт в Алматы. Работает следственно-оперативная группа. Бортовые самописцы воздушного судна следственно-оперативной группой извлечены. Завтра черный ящик мы передаем для расшифровки в Межгосударственный авиационный комитет, в город Москва», - сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев на пресс-конференции в СЦК.

Напомним, 27 декабря борт авиакомпании «Bek Air», следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, вылетев по плану в 7:05, пропал с радаров. По информации Министерства, на борту находились 98 пассажиров, 5 членов экипажа.

Cамолет Fokker-100 по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.

Погибли 12 человек.

Деятельность авиакомпании Bek Air приостановили по всем направлениям Казахстана.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших в крушении самолета и отметил, что виновники строго будут наказаны.

По поручению Главы государства всем семьям погибших в авиакатастрофе будет выплачено по 4 млн тенге.