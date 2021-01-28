Черный вход в бар обнаружила мониторинговая группа в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мониторинговые группы в составе управления контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султана, сотрудников акимата, волонтеров и полицейских ежедневно проводят рейдовые мероприятия по выявлению карантинного режима, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента столицы.

Астанчане, вопреки действующему постановлению санврача, где указан ряд предупреждающих мер, до сих пор не отказываются от посещений увеселительных заведений, компьютерных клубов, проведения досуга в компании друзей. Беспечные граждане, игнорируя санитарные требования, не думают о последствиях, подвергая опасности жителей города.

За прошедшие двое суток сотрудники территориальных подразделений департамента полиции совместно с представителями управления контроля качества и безопасности товаров и услуг города проверили 124 объекта предпринимательства, выявлено 14 нарушений карантина.

Некоторые заведения в погоне за наживой впускают желающих повеселиться через черный ход.

Несмотря на действующий запрет, вчера в 23:05 часов мобильной группой выявлен атмосферный бар «Панаехали». Администрация заведения пошла на хитрость: главный вход для видимости был закрыт. Чтобы попасть в бар гости проходили через кухню заведения, а затем - в зал.

Также в ходе рейда мониторинговая группа в 00:44 часов выявила нарушение со стороны кафе «Банзай», в котором, нарушая санитарные нормы, веселились посетители.

Режим карантина сознательно нарушают не только владельцы увеселительных заведений. В ходе ночных рейдов мобильная группа также выявила работающие в запрещенное время лото-клубы, компьютерные клубы и магазины.

Собранный материал в отношении нарушителей карантинного режима направлен в управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для привлечения к административной ответственности по статье 425 КРКоАП.

Полицейские продолжают вести разъяснительные беседы с гражданами о соблюдении карантинного режима по недопущению распространения коронавирусной инфекции. В местах массового скопления, в торговых домах, на рынках стражи порядка напоминают о мерах предосторожности и призывают граждан к ответственному поведению и обязательному соблюдению санитарных норм и социальной дистанции.

Департамент полиции Нур-Султана напоминает, что нарушители будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству.



