Черный снег в Темиртау: Минэкологии начало внеплановую проверку

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Темиртау начата внеплановая проверка крупных предприятий в ответ на информацию о черном снеге, передает МИА «Казинформ».

О этом сообщает Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана на своей официальной странице в Facebook.

«Департамент экологии по Карагандинской области с целью своевременного реагирования и принятия соответствующих мер на опубликованную в СМИ информацию о выпадений черного снега в городе Темиртау совместно с филиалом РГП «Казгидромет» осуществило выезд для замера химического состава атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны АО «АрселорМиттал Темиртау», так как основным загрязнителем атмосферного воздуха в городе Темиртау является Стальной департамент АО «АрселорМиттал Темиртау», с долей выбросов - 83%от общего объема выбросов в целом по городу», - говорится в сообщении.

По данным РГП Казгидромет, 31 января и 1 февраля 2020 года были неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) (отсутствие ветра). В настоящее время Департаментом экологии проводится внеплановая проверка в отношении «Арселор Миттал Темииртау». Кроме того, проверяются и другие крупные предприятия города.

Информация по итогам проверок будет сообщена дополнительно, пообещали в Минэкологии.

«Также сообщаем, что в декабре месяце 2019 года Департаментом экологии проведен профилактический контроль деятельности АО «АрселорМиттал Темиртау», по итогам которой были выявлены грубейшие нарушения требований экологического законодательства в ТЭЦ ПВС и Кислородно-конвертерном цехе. Департаментом в соответствии с требованиями законодательства в отношении АО «АрселорМиттал Темиртау» предъявлен многомиллиардный ущерб и даны предписания об устранении нарушений с конкретными сроками исполнения», - сообщает ведомство.

Фото и видео снега, покрытого черным слоем сажи, жители города Темиртау распространили в соцсетях в начале февраля. Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев пообещал проверить промышленные предприятия Темиртау на выполнение мер по снижению экологической нагрузки и довести результаты до общественности.

Напомним, черный снег в Темиртау выпадает не впервые. Такая же ситуация в городе была в январе 2018 года. Была создана рабочая группа с участием экологов, метеорологов, прокуроров и представителей предприятий, проведена проверка на металлургическом комбинате АО «АрселорМиттал Темиртау».