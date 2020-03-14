Черный понедельник, сбывшийся прогноз коронавируса, внеплановые каникулы - обзор событий недели

НУР- СУЛТАН. КАЗИНФОРМ- Вторая неделя марта, послепраздничная, оказалась наполненной для казахстанцев, да и для многих людей Земли, тревожными новостями и сбывшимися печальными прогнозами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

9 марта. «Черным понедельником» назвали мировые СМИ 9 марта 2020 года, когда цены на нефть и акции катастрофически упали. Президент РК Касым Жомарт Токаев провел оперативное совещание по экономической ситуации в стране. Были обсуждены вопросы финансово-экономической ситуации в мире и ее влияния на экономику Казахстана. Перед Казахстаном стоит задача удержания экономики в режиме устойчивого развития в новой реальности, отметил Президент. «Главное поручение – исполнить в полном объеме все социальные обязательства перед народом», - подчеркнул Глава государства.

В этот же день Правительство и Нацбанк РК сделали совместное обращение о ситуации на мировом рынке нефти, где рассказали о мерах по обеспечению макроэкономической стабильности. В частности, было заявлено, что в Казахстане будут приняты меры по индексации пенсий, пособий и АСП. «Хочу отметить, что будет обеспечено полное исполнение социальных обязательств. Кроме того, будут приняты меры по индексации пенсий, пособий, АСП с учетом пересмотра коридора инфляции. Также потребует индексации ряд расходов, привязанных к курсу тенге», - сообщил министр финансов РК Алихан Смаилов.

10 марта. Для стабилизации ситуации на валютном рынке Нацбанк РК провел валютные интервенции. «Национальный банк не допустит дестабилизации ситуации и осуществляет постоянный мониторинг валютного рынка. В случае необходимости валютные интервенции будут возобновлены. В рамках политики транспарентности все валютные операции Национального Банка будут освещаться через публичные заявления», - отметили в Нацбанке. А министр национальной экономики РК Руслан Даленов заверил казахстанцев, что в Казахстане девальвация не ожидается, так как изменение валютного коридора не предполагается.

В тот же день главный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин заявил о возможном появлении коронавируса в Казахстане на основе прогноза ученых. «По нашему прогнозу, где-то с 11, 16 марта у нас должен появиться коронавирус в стране», - эта фраза главного санврача страны стала поводом обсуждения в социальных сетях, неоднозначного трактования ситуации. Видимо, поэтому министру здравоохранения РК Елжану Биртанову пришлось сделать дополнительный комментарий: «озвученный прогноз появления коронавирусной инфекции является лишь прогнозом наших ученых, который сделан методом статистического моделирования», чем он немного успокоил казахстанцев.

Читатели информационной ленты МИА «Казинформ» не упускали ни одной новости о шествии коронавируса по Земле. Сообщение о том, что число инфицированных коронавирусом в Италии перевалило за 10 тысяч человек, а замминистра здравоохранения Великобритании заболела коронавирусом, вызвало новую волну обеспокоенности; надежду на лучшее вселила информация о снижении количества новых случаев заражения коронавирусом в Китае.

Между тем социально-экономическая и политическая жизнь страны продолжается. Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев прибыл в Россию и встретился с Президентом России Владимиром Путиным, отметив, что «Россия остается надежным партнером Казахстана во всех сферах деятельности». Кроме того, Нурсултан Назарбаев посетил МГУ им. Ломоносова, сообщив, что для казахстанского филиала МГУ будет передан новый корпус в Нур-Султане.





11 марта. В это день жизнь в стране казалось, вошла в обычное русло. Генпрокуратура РК, заботясь о гражданах, провела переговоры об экстрадиции осужденной в Бразилии казахстанки. В ведомстве также заявили, что не исключают возможности возвращения осужденной в Китае Акжаркын Турлыбай на родину. О ходе расследования по Кордайским событиям читателям ленты «Казинформ» рассказал Булат Дембаев.

Но уже к концу дня пришло сообщение о том, что Всемирная организация здоровья расценила распространение коронавируса как пандемию.





12 марта. Утром следующего дня Президент РК провел оперативное совещание в связи с объявленной ВОЗ пандемией коронавируса, котором дал ряд конкретных поручений Правительству и другим государственным органам по усилению мер, направленных на недопущение проникновения и распространения вируса. В частности, введен временный запрет на проведение массовых культурных и спортивных мероприятий, конференций и выставок. Усилен санитарный режим во всех местах массового скопления людей, включая торговые центры, рынки, объекты пищевой промышленности, вокзалы и аэропорты. Начало весенних каникул в школах перенесено на 16 марта 2020 года, высшие учебные заведения перешли на дистанционное обучение. Дополнительные ограничительные меры затронули международные авиационные перевозки.

13 марта. Глава государства провел заседание Штаба оперативного реагирования, на котором Президент поручил принять дополнительные меры по обеспечению медицинской безопасности работников предприятий и дошкольных учреждений.

13 марта 14 часов 34 минуты. На ленте «Казинформ» появилась информация о том, что министр здравоохранения РК объявил: у двух граждан Казахстана выявлен коронавирус. «Как известно, мы три месяца вели борьбу с коронавирусом. Все необходимые мероприятия предпринимали, чтобы не допустить ввоза. К сожалению, вынужден сообщить, что мы получили подтверждение у двух наших граждан. Они прибыли из Германии, и у них выявлен коронавирус», - заявил Елжан Биртанов на пресс-конференции в СЦК.

Через три часа после этого сообщения на ленте «Казинформ» появились еще две информации: «У отца казахстанского дипломата в Германии обнаружены симптомы заражения коронавирусом» и «Третий случай заражения коронавирусом выявлен в Казахстане».

Еще через несколько часов пришло сообщение о том, что в Казахстане число заразившихся коронавирусом выросло до четырех.

Журналисты МИА «Казинформ» оперативно реагируют на ситуацию. Заседания Правительства в режиме онлайн, рубрика срочных новостей по коронавирусу, сообщения о том, где можно сделать тест на коронавирус в Алматы, обращение Елжана Биртанова: «Верим, что сложности пройдем достойно», сообщения о том, что эксперты ждут укрепления тенге, просьба министра торговли и интеграции РК Бахыта Султанова «не создавать ажиотаж, так как принятые беспрецедентные меры против распространения коронавируса позволяют создавать условия, что в Казахстане не будет таких длительных карантинов, не будет длительных периодов сидеть дома», - конечно же, вселяют надежду.

И символичным огнем надежды станет, возможно Олимпийский огонь Олимпийских игр в Токио-2020, который все-таки был зажжен, несмотря на рекомендации ВОЗ. В своем заявлении Международный олимпийский комитет отмечает: «Зажигая олимпийский огонь в Олимпии, МОК подтверждает свою полную приверженность успеху Олимпийских игр в Токио 2020 года. Мы с японской стороной полностью едины в нашем стремлении обеспечить безопасное проведение Олимпийских игр в июле этого года. Мир столкнулся с проблемами, которые влияют на спорт. Однако за 19 недель до церемонии открытия Олимпийских игр в Токио-2020 многие меры, принимаемые сейчас властями по всему миру, вселяют в нас уверенность и сохраняют нашу полную приверженность к проведению Олимпийских игр, способных объединить весь мир».

14 марта. Сегодня в Казахстане было выявлено два новых случая коронавируса, число заболевших увеличилось до шести. Но хотя новости не слишком располагают к тому, чтобы расслабиться в выходные - рекомендации министра Биртанова о том, почему казахстанцам не стоит очень сильно переживать , и прогноз синоптиков, которые обещают в выходные теплую, по-настоящему весеннюю погоду, настраивают на позитив.