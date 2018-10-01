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«Черные археологи» должны преследоваться по закону - Минкульт
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство культуры и спорта РК разработало законопроект по ужесточению мер охраны историко-культурных объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Презентацию проекта закона провел министр Арыстанбек Мухамедиулы в Мажилисе Парламента РК.
Так, планируется разработать и утвердить правила и условия проведения археологических работ.
По словам главы МКС, на сегодня нет никакого порядка в проведении археологических работ. Это привело к тому, что каждый археолог выполняет работы так, как сам считает нужным. И часто в результате таких археологических исследований не вывозятся отвалы с территории, объект остается без консервации и теряет свою значимость.
«Для примера, состояние городища Отырар в Туркестанской области. В таком состоянии большинство археологических объектов. После бесконтрольных раскопок, проводимых на протяжении многих лет, территория, занимаемая отвалами, превышала в разы территорию и высоту самого памятника. Такая же ситуация на городище Культобе. После проводимых здесь археологических раскопок без соответствующей консервации серьезно пострадало физическое состояние объекта, искажен его исторический облик. К сожалению, таких примеров предостаточно», - сказал А. Мухамедиулы.
Следить за состоянием вновь открытых археологических объектов мешает, как сообщил министр, порядок его признания объектом историко-культурного наследия. Они могут находиться в списках предварительного учета десятилетиями. В законопроекте предлагается ставить их на учет в течение 3-5 лет.
«На сегодняшний день памятник археологии признается памятником истории и культуры с момента его выявления автоматически. При этом данный статус за памятником не закрепляется. Эта правовая коллизия не позволяет своевременно включить объект в список памятников истории и культуры. Как следствие - отсутствует должный мониторинг его состояние со стороны уполномоченного органа, выделение финансирование на обеспечение его сохранности, что в итоге ведет к ухудшению состояния вновь выявленного архитектурного объекта», - пояснил министр.
Также проект закона «Об охране и использовании объектов истоpико-культуpного наследия» предусматривает меры по борьбе с контрабандным вывозом за рубеж ценных находок.
«Сейчас, если найденные объекты не сданы госорганам, нет возможности привлечения за это к ответственности. С принятием закона мы сможем привлекать к административной или иной ответственности», - ответил Арыстанбек Мухамедиулы на вопрос депутата Бахытбека Смагула.
Кроме того, предлагается наделить обязанностью по выявлению объектов наихудшего состояния и принятию мер по обеспечению их сохранности уполномоченного и местных исполнительных органов.
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