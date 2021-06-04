Черную плесень, страшное заболевание, потрясшее Индию, выявили в Мексике

МЕХИКО. КАЗИНФОРМ - У Грегорио Авенданьо, 34-летнего мужчины, выявили муркомикоз, также известный, как «чёрный грибок» или «чёрная плесень», после перенесенной коронавирусной инфекции. Пациента сразу же перевели из больницы общего профиля Зона 71 в Чалько, штат Мехико, в Национальный медицинский центр Ла Раза для получения специализированной помощи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Digis Mak.

Мексиканский Институт Социального Обеспечения (IMSS) подтвердил первый случай заражения муркомикозом у Грегорио Авенданьо. 10 мая у него был выявлен положительный результат на COVID-19. Отмечается, что Грегорио Авенданьо получил лечение на дому. Однако 26 мая он был госпитализирован в клинику 71 в Чалько с параличом лицевого нерва

Позже, по словам его брата Анхеля, у Грегорио появился синяк на левом глазу, который распространился по всему лицу. Врач ЛОР диагностировал у него мукормикоз и с тех пор здоровье молодого человека ухудшилось.

Мукормикоз это редкая инфекция, вызываемая, как правило, грибами семейства мукоровые (Mucorales), которая обычно возникает у пациентов с ослабленным иммунитетом или пациентов с тяжелой формой диабета.

Отмечается, что смертность от мукормикоза составляет 50%.

В Индии сообщают о сотнях случаях заболевания мукормикозом. Инфекция поражает выздоравливающих от COVID-19 пациентов или уже переболевших. Три случая заражения были выявлены в Латинской Америке, на прошлой неделе по одному случаю в Чили и Уругвай.