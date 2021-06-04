Черную плесень, страшное заболевание, потрясшее Индию, выявили в Мексике
Мексиканский Институт Социального Обеспечения (IMSS) подтвердил первый случай заражения муркомикозом у Грегорио Авенданьо. 10 мая у него был выявлен положительный результат на COVID-19. Отмечается, что Грегорио Авенданьо получил лечение на дому. Однако 26 мая он был госпитализирован в клинику 71 в Чалько с параличом лицевого нерва
Позже, по словам его брата Анхеля, у Грегорио появился синяк на левом глазу, который распространился по всему лицу. Врач ЛОР диагностировал у него мукормикоз и с тех пор здоровье молодого человека ухудшилось.
Мукормикоз это редкая инфекция, вызываемая, как правило, грибами семейства мукоровые (Mucorales), которая обычно возникает у пациентов с ослабленным иммунитетом или пациентов с тяжелой формой диабета.
Отмечается, что смертность от мукормикоза составляет 50%.
В Индии сообщают о сотнях случаях заболевания мукормикозом. Инфекция поражает выздоравливающих от COVID-19 пациентов или уже переболевших. Три случая заражения были выявлены в Латинской Америке, на прошлой неделе по одному случаю в Чили и Уругвай.